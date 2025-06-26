Лукашенко на заседании ЕАЭС говорил про СССР 7 26.06.2025, 19:35

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Диктатор боится, что некоторые постсоветские страны хотят «проскочить» на Запад.

Страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) не должны потерять единый рынок, который остался после распада СССР. Об этом заявил диктатор Беларуси Александр Лукашенко, выступая на пленарном заседании Евразийского экономического форума.

«Мы очень много в последнее время говорим о том, что в мире такая турбулентность, дай Бог преодолеть ее. Если кто-то с постсоветского пространства, что касается экономики, из нас думает, что можно где-то проскочить отдельно, какую-то выгоду с этого поиметь сегодня, заблуждается», — высказался узурпатор.

«Нам ни в коем случае нельзя потерять доставшийся нам и еще оставшийся от Советского союза единый рынок. Те производства, которые мы сегодня имеем», — добавил Лукашенко.

По его словам, на примере России партнеры могли наблюдать: когда «побежал Запад, с большим трудом», но страна пытается «реанимировать свои производства» и многое для этого сделала.

«Поэтому нам нельзя допускать никаких подобных ошибок. Надо сохранить все, что нам досталось от Союза и то, что еще дышит на сегодняшний день», — сказал он.

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