ЕС откроет «первую главу переговоров» о вступлении Молдовы в ЕС 26.06.2025, 20:48

Саммит ЕС-Молдова пройдет 4 июля.

Европейский союз откроет «первую главу переговоров» о вступлении Молдовы в ЕС на саммите, который пройдет 4 июля в Кишиневе, сообщил президент Румынии Никушор Дан на саммите НАТО в Брюсселе.

Он отметил, что саммит ЕС — Молдова станет первым в истории и пройдет при активной поддержке Бухареста. Он уточнил, что Кишинев уже начала переговорный процесс в рамках 33 глав европейского права, а предстоящий саммит станет символическим открытием первой из них — главы о фундаментальных ценностях.

Дан сообщил, что по инициативе Румынии в итоговом заявлении предстоящего саммита будет предусмотрен специальный параграф о Республике Молдова.

«Интересы Румынии находятся в Республике Молдова, и по инициативе Румынии в заключительном заявлении будет параграф о республике», — сказал политик.

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