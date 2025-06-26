ЕС откроет «первую главу переговоров» о вступлении Молдовы в ЕС
- 26.06.2025, 20:48
Саммит ЕС-Молдова пройдет 4 июля.
Европейский союз откроет «первую главу переговоров» о вступлении Молдовы в ЕС на саммите, который пройдет 4 июля в Кишиневе, сообщил президент Румынии Никушор Дан на саммите НАТО в Брюсселе.
Он отметил, что саммит ЕС — Молдова станет первым в истории и пройдет при активной поддержке Бухареста. Он уточнил, что Кишинев уже начала переговорный процесс в рамках 33 глав европейского права, а предстоящий саммит станет символическим открытием первой из них — главы о фундаментальных ценностях.
Дан сообщил, что по инициативе Румынии в итоговом заявлении предстоящего саммита будет предусмотрен специальный параграф о Республике Молдова.
«Интересы Румынии находятся в Республике Молдова, и по инициативе Румынии в заключительном заявлении будет параграф о республике», — сказал политик.