Украинские дроны поразили пять российских систем ПВО в Крыму 1 26.06.2025, 20:57

Видеофакт.

Дроны спецподразделения «Примари» ГУР МО Украины последовательно продолжают ослаблять российскую противовоздушную оборону во временно оккупированном Крыму.

Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

На видео — кадры боевой работы по критически важным и дорогостоящим компонентам комплекса ПВО С-400 «Триумф».

Под удар разведчиков попали:

две многофункциональные РЛС управления 92Н2Е;

две РЛС обнаружения 91Н6Е;

пусковая установка комплекса С-400.

«Радары — это «глаза» вражеской системы ПВО. Без них зенитные комплексы становятся небоеспособными», - подчеркнули в ГУР.

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