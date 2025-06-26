Украинские дроны поразили пять российских систем ПВО в Крыму

Украинские дроны поразили пять российских систем ПВО в Крыму1
- 26.06.2025, 20:57
Видеофакт.
Дроны спецподразделения «Примари» ГУР МО Украины последовательно продолжают ослаблять российскую противовоздушную оборону во временно оккупированном Крыму.
Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.
На видео — кадры боевой работы по критически важным и дорогостоящим компонентам комплекса ПВО С-400 «Триумф».
Под удар разведчиков попали:
две многофункциональные РЛС управления 92Н2Е;
две РЛС обнаружения 91Н6Е;
пусковая установка комплекса С-400.
«Радары — это «глаза» вражеской системы ПВО. Без них зенитные комплексы становятся небоеспособными», - подчеркнули в ГУР.