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Российская нефть подешевела на $10

  • 26.06.2025, 21:08
  • 1,936
Российская нефть подешевела на $10

Цена на нефть обвалилась на фоне перемирия Ирана и Израиля.

Цены на российскую нефть резко упали после достижения Ираном и Израилем перемирия, следует из данных международного ценового агентства Argus. Котировки вернулись к своим значениям до начала конфликта, а еще недавно они достигали максимальных отметок с января 2025 года.

Израиль и Иран согласились на прекращение огня в ночь на 24 июня. По итогам торгов этого дня стоимость марки Urals на базисе FOB Приморск (в порту отгрузки) упала почти на $9 — до $56,51 за баррель, на базисе FOB Новороссийск она сократилась также почти на $9 — до $56,66 за баррель. Цена премиальной ESPO на базисе FOB Козьмино просела на $7 — до $63,48 за баррель.

По состоянию на 25 июня стоимость Urals в Приморске и Новороссийске составляла $56,64 и $56,79 за баррель соответственно. А ESPO, данные о которой имеются уже за 26 июня, в настоящий момент торгуется на уровне $60,81.

Таким образом, премиальная марка вновь приблизилась к ценовому потолку стран «Большой семерки», установленному на отметке $60 в конце 2022 года. Urals опустилась ниже этого предела.

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