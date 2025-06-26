Российская нефть подешевела на $10
- 26.06.2025, 21:08
- 1,936
Цена на нефть обвалилась на фоне перемирия Ирана и Израиля.
Цены на российскую нефть резко упали после достижения Ираном и Израилем перемирия, следует из данных международного ценового агентства Argus. Котировки вернулись к своим значениям до начала конфликта, а еще недавно они достигали максимальных отметок с января 2025 года.
Израиль и Иран согласились на прекращение огня в ночь на 24 июня. По итогам торгов этого дня стоимость марки Urals на базисе FOB Приморск (в порту отгрузки) упала почти на $9 — до $56,51 за баррель, на базисе FOB Новороссийск она сократилась также почти на $9 — до $56,66 за баррель. Цена премиальной ESPO на базисе FOB Козьмино просела на $7 — до $63,48 за баррель.
По состоянию на 25 июня стоимость Urals в Приморске и Новороссийске составляла $56,64 и $56,79 за баррель соответственно. А ESPO, данные о которой имеются уже за 26 июня, в настоящий момент торгуется на уровне $60,81.
Таким образом, премиальная марка вновь приблизилась к ценовому потолку стран «Большой семерки», установленному на отметке $60 в конце 2022 года. Urals опустилась ниже этого предела.