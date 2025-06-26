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Трамп намерен потратить на оборону больше 1 трлн долларов

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  • 26.06.2025, 22:54
Трамп намерен потратить на оборону больше 1 трлн долларов

Это на 13% больше, чем в предыдущем году.

Президент США Дональд Трамп запросил у конгресса 1,01 трлн долларов на расходы в области национальной безопасности на 2026 финансовый год. Это на 13% больше, чем в предыдущем году.

«Запрос президента на национальный оборонный бюджет на 2026 финансовый год составил 1,01 трлн долларов, что на 13% больше, чем утвержденные уровни 2025 финансового года», — сказала 26 июня высокопоставленный представитель Пентагона на брифинге.

По ее словам, США намерены потратить около 60 млрд долларов на развитие и поддержку всех компонентов ядерной триады страны в 2026 финансовом году.

Ранее сообщалось, что в приоритетах в США — проекты стратегического значения, в частности противоракетная оборона «Золотой купол», кораблестроение и модернизация ядерного арсенала. Также средства направят на обеспечение безопасности границ и повышение зарплат военнослужащих.

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