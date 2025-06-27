В РФ заявили, что ползшие в Суджу по газопроводу военные тяжело заболели, но им отказали в выплатах 27.06.2025, 9:58

1,420

Генштаб занял позицию «мы их туда не посылали».

Российские военные, которые ползли по газопроводу к позициям ВСУ в Судже, получили тяжелые заболевания, некоторые — рак легких. Но власти РФ отказали им в наградах и выплатах, утверждает кремлевская пропагандистка Анастасия Кашеварова.

Кашеварова назвала бросок по газовой трубе «одним из страшных, но важных моментов» контрнаступления РФ в Курской области.

— Наши бойцы шли внутри газовой трубы 15 километров 750 метров и еще шесть дней жили в ней, ожидая наступления. В день X они были у противника в тылу. Что творилось в этой трубе — страшно представить. <…> Все, кто был в трубе, получили поражение легких. Бойцы задыхались. Кто-то уже погиб, — написала пропагандистка.

Однако, по ее словам, эти заболевания официально не признаны ни военной травмой, ни тяжелым поражением, что исключает возможность получения компенсаций или социальных льгот.

— При этом они все обречены и получили серьезное поражение легких. Но выплаты не положены и по гибели, так как скончались они тоже не от боевой травмы, а от рака легких или ТЭЛА (тромбоэмболия легочной артерии), ну или как изначально ставили в больнице — от острого бронхита, — заявила Кашеварова.

Она добавила, что участникам штурма также отказали в наградах, и обвинила в этой ситуации Генштаб ВС РФ, который ведет себя «недостойно» и «занял позицию «Мы их туда не посылали».

Напомним, вторжение ВСУ в Курскую область началось 6 августа 2024 года. Оно стало первой военной операцией под украинскими флагами на территории РФ. К началу сентября украинская армия контролировала более тысячи квадратных километров региона, в том числе город Суджу.

После серии контрнаступлений ВС РФ и привлечения тысяч северокорейских солдат ВСУ потеряли бóльшую часть занятых территорий. К декабрю боевые действия сместились к Судже, а в январе — феврале 2025 года начался вывод украинских войск.

«Украинская правда» со ссылкой на украинского военного, который находится в Курской области, писала, что 8 марта 2025 года около 100 российских военнослужащих прошли по газопроводу к позициям ВСУ, но это «не было неожиданностью».

Он также рассказал о попытке россиян незаметно перебросить вдоль трубы газопровода штурмовую роту. Но подтвердил, что украинские силы вовремя обнаружили штурмовиков и остановили их продвижение.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com