ВСУ пошли вперед и восстановили позиции на двух направлениях 27.06.2025, 10:30

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Аналитики ISW опубликовали подробности.

Украинские силы добились продвижения на Новопавловском направлении. Об этом свидетельствуют данные анализа, опубликованного 26 июня.

Согласно результатам геолокационных материалов, украинские военные продвинулись на север от населенного пункта Передубова, расположенного южнее Новопавловки, сообщает ISW.

Также зафиксировано по геолокации, что украинская армия за последние недели восстановила контроль над участками на север и северо-восток от Сум. Это произошло на фоне снижения темпов наступления российских войск в приграничной зоне.

При этом российские войска недавно расширили свое присутствие на севере Сумской области. Геолокационные видеоматериалы показывают, что они заняли населенный пункт Андреевка, находящийся севернее Сум, а также продвинулись юго-восточнее Алексеевки, что на северо-востоке от города.

Некоторые российские военные пропагандисты заявляют о продвижении российских войск в районе Юнаковки (северо-восточнее Сум). При этом российские источники утверждают, что украинские силы провели контратаки к северу от Сум (в районах Алексеевки и Новониколаевки), а также северо-восточнее областного центра.

Уточняется, что российская оккупационная армия также продвинулась в районе Торецка. По геолокационным данным, размещенным 25 и 26 июня, они достигли успехов севернее самого города, а также на северо-западнее Торецка.

Несмотря на продолжающиеся попытки российских сил наступать по нескольким направлениям, подтверждений новых территориальных успехов, за исключением вышеуказанных случаев, не поступало, отмечают аналитики ISW.

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