Украинские десантники разбили большую мотоколонну россиян 2 27.06.2025, 11:23

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Оккупанты на бешеной скорости начали движение в направлении позиций ВСУ.

На одном из участков фронта российские оккупанты устроили массированный мотоштурм. Колонной мотоциклетной техники они пытались прорвать оборону десантников 71-й отдельной егерской бригады ДШВ ВСУ. Впрочем, штурм пошел не по плану. Об этом сообщили в пресс-службе бригады.

«Враг постоянно атакует. Ставка — на скорость и массовость. Мотоколонна и пехота должны были прорвать наши линии обороны. Но все пошло не по их плану», — сообщили в бригаде.

Отмечается, что оккупанты на бешеной скорости начали движение в направлении украинских позиций. Впрочем, десантники ВСУ уже караулили их в удобном месте и начали разносить дронами российских штурмовиков.

«Первые мотоциклисты наткнулись на плотный отпор от наших дронов — техника была уничтожена, создав препятствие для следующих атакующих. Далее — точная работа FPV, сбросы с неба и слаженная координация операторов», — рассказали бойцы.

Далее штурм сошел на нет. Уцелевшие россияне начали разбегаться в разные стороны, но были точечно уничтожены.

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