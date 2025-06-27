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Разведчик ВСУ в одиночку отбил четыре вражеских штурма

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  • 27.06.2025, 12:51
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Разведчик ВСУ в одиночку отбил четыре вражеских штурма

При этом он пленил двоих россиян.

Командир отделения разведки 155-й бригады отдельной механизированной бригады ВСУ с позывным «Тимон» на позициях в поселке Шевченко Донецкой области смог захватить в плен двух россиян и 8 суток провел с ними. В это время он еще успел отбивать вражеские штурмы. Об этом говорится на канале «Бутусов Плюс».

Боец рассказал, что тогда заходил на позиции с пехотой и был старшим группы. До 5 километров была дистанция захода. Это было где-то 2-3 часа ночи. Наша задача была зайти, закрепиться на точке и прикрывать заход моих собратьев. На заходе нас было в группе 5 человек. Мы шли в антидронових плащах и некоторое время оставались незамеченными, а уже возле населенного пункта нас заметили вражеские дроны», — рассказал «Тимон».

Далее у бойцов не было никаких укрытий, и их обстреляли минометами. Из 5 человек осталось двое и уцелевшие бойцы продолжили движение. Они нашли подвал, укрылись там, вышли на связь с командирами. Впоследствии в один момент мина попала в их подвал и собрат «Тимона» погиб.

«Я понял, что я остался один и если я хочу выжить и принести какую-то пользу, я должен работать. Я работал по обстановке. Когда в моем направлении шла вражеская штурмовая группа, я сообщил своему командованию. Я понял, что до момента, пока прилетят наши дроны, пока они скорректируют, я буду пытаться работать сам», — рассказал разведчик.

Он говорит, что когда враг приблизился к нему на полсотни метров, он открыл огонь на поражение. Далее он переместился из подвала в другой дом, где неожиданно обнаружил 2 оккупантов. Они сидели без автоматов и не успели среагировать. Боец атаковал их с гранатой без чеки и с автоматом и захватил в плен.

«Тимон» связал россиян подручными средствами — ремнем, а другого стропой от рюкзака. Бойцы ВСУ потом ему с дрона сбросили пластиковые провода и он уже ими связал россиян. Они тоже оказались разведчиками и впоследствии ему рассказали важную информацию. «Тимон» забрал у россиян рации и слушал их переговоры и передавал полученную информацию командованию.

«Я их заставлял отвечать по рациям своим, что у них все хорошо и противник не обнаружен. Несколько раз заходили их смежники. Я их заставлял делать ложные доклады», — рассказал военный.

Он пробыл с пленными россиянами 8 суток. Они были контрактниками и пошли воевать за деньги. За это время пленным ВС РФ сбрасывали павербанки, чтобы они оставались на связи, которые забирал «Тимон». Его позиция находилась в 150 метрах от той позиции, которую изначально должны были занять бойцы ВСУ.

Со смежниками у него связи не было, а ближайшая позиция с его подразделением располагалась в километре. Он получал провизию сбросами с дронов и делился с россиянами «сникерсами».

Однажды он заметил вражескую группу в количестве 6 человек. Оккупанты вскочили в подвал, который был под завалами, а «Тимон» сам зачистил помещение из стрелкового оружия. Он говорит, что в целом ликвидировал 12 россиян.

Позже разведчик получил приказ отходить с пленными, а их отход корректировали украинские дроны. Во время выхода один из пленных россиян подорвался на мине и погиб.

«Тимон» говорит, что тяжелее всего ему было долгое время не спать и понимание, что он остался один. Боец получил контузию, несколько осколочных ранений и долгое время не слышал.

«Сейчас пролечили. Все хорошо. Я все время находился на позиции с ранениями», — рассказал военный.

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