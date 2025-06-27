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Российских агентов заподозрили в серии поджогов грузовиков в Германии

  • 27.06.2025, 13:30
Российских агентов заподозрили в серии поджогов грузовиков в Германии

Сгорели шесть грузовиков.

В Эрфурте сгорели шесть военных грузовиков, в поджоге заподозрили российских агентов. Об этом Управление уголовной полиции Тюрингии сообщило телеканалу MDR.

Видеоролик с горящей техникой на парковке появился накануне в Z-канале «Повернутые на войне». Автора записи заявил, что «наши люди» подожгли армейские грузовики, которые якобы предназначалась для нужд Вооруженных сил Украины (ВСУ). Также в посте размещены фотографии техники до и после пожара. Судя по кадрам, грузовики полностью выгорели.

По данным OSINT-аналитика Tendar, грузовики находились на стоянке ремонтной мастерской компании MAN Truck & Bus. Z-канал «Рыбарь» сообщил, что сгорели военные грузовики и тягачи Rheinmetall MAN общей стоимостью примерно 2,5 млн евро.

Уголовная полиция проводит расследование по факту ЧП и проверяет подлинность опубликованных материалов. Пока не ясно, предназначались ли сожженные машины для украинской армии, как говорится в видео. В Бундесвере (армии Германии), по данным MDR, эти сведения не подтвердили и не опровергли.

Аналогичный инцидент произошел в ночь на 6 июня в нижнесаксонском Зольтау, добавляет Deutsche Welle. Неизвестные подожгли шесть армейских машин, одна из которых сгорела дотла, а пять других получили серьезные повреждения. Ущерб оценили в более чем полмиллиона евро.

В мае власти ФРГ арестовали трех граждан Украины, которые готовили диверсии по заказу Москвы. По данным правоохранителей, задержанные взяли заказ российских госорганов на поджоги и планировали отправить из Германии в Украину посылки со взрывчатыми устройствами, которые должны были сдетонировать во время транспортировки.

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