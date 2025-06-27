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Террористы «ДНР» все больше сотрудничают с режимом Лукашенко

  • 27.06.2025, 13:47
Террористы «ДНР» все больше сотрудничают с режимом Лукашенко

В квази-республике широко представлены белорусские товары.

Белорусские товары широко представлены в оккупированных Россией районах Донецкой области Украины – «Донецкой Народной Республике». Об этом сообщил ТАСС сенатор России от «ДНР» Александр Волошин на полях XII Форума регионов России и Беларуси.

«Белорусские товары, белорусское продовольствие очень широко представлены в «Донецкой Народной Республике» и пользуются очень большим спросом. Сейчас идет проработка – сельхозтехники, автобусов, электробусов, МАЗ, сервисные центры, МТС, с «БелАЗом». По всем направлениям ведется большая системная работа», – сказал он.

Однако Александр Волошин заявил, что из-за неспокойной ситуации в регионе невозможно в полной мере развернуть ту экономическую активность, для которой есть предпосылки. Тем не менее, отметил он, в регионе наблюдается рост сотрудничества в различных сферах с Беларусью.

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