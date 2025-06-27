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На Россию полетят десятки тысяч дальнобойных дронов

  • 27.06.2025, 15:19
  • 1,050
На Россию полетят десятки тысяч дальнобойных дронов
иллюстративное фото

Умеров сообщил о важном решении.

Украина планирует увеличить количество ударов дальнобойными дронами по территории России в несколько раз. Это будут десятки тысяч дронов.

Об этом заявил министр обороны Рустем Умеров, сообщает корреспондент РБК-Украина.

Как отметил министр, в прошлом году Украина разработала план системных дальнобойных операций и законтрактовала несколько десятков тысяч дальнобойных дронов (deep strike), что позволило регулярно осуществлять высокоточные удары по критическим целям в глубине врага.

По его словам, все поставки дронов происходят по графику, а выполнение операций осуществляется ежедневно согласно утвержденным планам.

«Примерно две недели назад было принято решение увеличить количество операций в несколько раз, и уже готовится контрактация новых десятков тысяч дальнобойных дронов, чтобы нарастить интенсивность и масштаб ударов», - сказал он журналистам.

Украина наращивает собственные промышленные возможности

Умеров сообщил, сегодня украинские производители достигли уровня, позволяющего изготавливать более 4 миллионов дронов в год.

«И в этом году у нас будет поставлено на фронт более 4 миллионов дронов. По состоянию на сегодня, уже фронт получил до 1,5 млн дронов»,- сказал он.

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