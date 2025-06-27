ВСУ взяли в плен очередного китайского солдата
- 27.06.2025, 16:16
- 3,876
На допросе он рассказал неудобную для РФ правду.
Украинские военные взяли в плен бойца из Китая, который воевал против Украины на стороне российских оккупационных войск. Об этом сообщает Telegram-канал «Николаевский Ванек», опубликовавший эксклюзивные детали допроса пленного.
По данным канала, задержанного зовут Ван Ву, он родом из города Бенбу в провинции Аньхой, КНР. Ему 24 года, позывной в российской армии «Сабля». Ван Ву проходил службу в 102-м полку 150-й дивизии ВС РФ.
Ранее он фигурировал в известном видео с иностранными наемниками в составе этого полка. Большинство из них уже погибли, а те немногие, кто остались в живых, либо тяжело ранены, либо, как он сам, сдались в плен украинским военным.
По словам Ван Ву, в Россию он приехал, чтобы заработать деньги для своих родителей. Однако в итоге подписал контракт с Минобороны РФ в Уфе, рассчитывая на работу в тылу, а не на передовой.
Но почти сразу после подписания документов его отправили на линию фронта в Донбассе. Китайский боец признался, что воевать вовсе не хотел.