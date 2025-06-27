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ВСУ взяли в плен очередного китайского солдата

  • 27.06.2025, 16:16
  • 3,876
ВСУ взяли в плен очередного китайского солдата
Ван Ву

На допросе он рассказал неудобную для РФ правду.

Украинские военные взяли в плен бойца из Китая, который воевал против Украины на стороне российских оккупационных войск. Об этом сообщает Telegram-канал «Николаевский Ванек», опубликовавший эксклюзивные детали допроса пленного.

По данным канала, задержанного зовут Ван Ву, он родом из города Бенбу в провинции Аньхой, КНР. Ему 24 года, позывной в российской армии «Сабля». Ван Ву проходил службу в 102-м полку 150-й дивизии ВС РФ.

Ранее он фигурировал в известном видео с иностранными наемниками в составе этого полка. Большинство из них уже погибли, а те немногие, кто остались в живых, либо тяжело ранены, либо, как он сам, сдались в плен украинским военным.

По словам Ван Ву, в Россию он приехал, чтобы заработать деньги для своих родителей. Однако в итоге подписал контракт с Минобороны РФ в Уфе, рассчитывая на работу в тылу, а не на передовой.

Но почти сразу после подписания документов его отправили на линию фронта в Донбассе. Китайский боец признался, что воевать вовсе не хотел.

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