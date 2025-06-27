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В Беларусь залетели пять российских дронов

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  • 27.06.2025, 16:48
В Беларусь залетели пять российских дронов

Их судьба неизвестна.

Как минимум пять российский БпЛА нарушили воздушное пространство Беларуси ночью 26 июня во время массированной атаки на Украину

По данным украинского мониторингового канала «Рында Мониторит», около 00:35 три беспилотника залетели на территорию Беларуси со стороны украинского города Любеч (Черниговская область).

Около 4 часов два БпЛА пересекли границу, проходящую по реке Днепр в районе города Славутич и г. п. Репки.

Дальнейшая судьба летательных аппаратов остается неизвестной.

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