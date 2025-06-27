В Беларусь залетели пять российских дронов

В Беларусь залетели пять российских дронов1
- 27.06.2025, 16:48
Их судьба неизвестна.
Как минимум пять российский БпЛА нарушили воздушное пространство Беларуси ночью 26 июня во время массированной атаки на Украину
По данным украинского мониторингового канала «Рында Мониторит», около 00:35 три беспилотника залетели на территорию Беларуси со стороны украинского города Любеч (Черниговская область).
Около 4 часов два БпЛА пересекли границу, проходящую по реке Днепр в районе города Славутич и г. п. Репки.
Дальнейшая судьба летательных аппаратов остается неизвестной.