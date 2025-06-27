В Беларусь залетели пять российских дронов 1 27.06.2025, 16:48

Их судьба неизвестна.

Как минимум пять российский БпЛА нарушили воздушное пространство Беларуси ночью 26 июня во время массированной атаки на Украину

По данным украинского мониторингового канала «Рында Мониторит», около 00:35 три беспилотника залетели на территорию Беларуси со стороны украинского города Любеч (Черниговская область).

Около 4 часов два БпЛА пересекли границу, проходящую по реке Днепр в районе города Славутич и г. п. Репки.

Дальнейшая судьба летательных аппаратов остается неизвестной.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com