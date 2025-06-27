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Назначенного Кремлем «министра» Херсонской области задержали

  • 27.06.2025, 16:58
Назначенного Кремлем «министра» Херсонской области задержали

Он попался на взятках.

В Херсонской области задержали назначенного Кремлем «министра» транспорта Александра Балышева и его заместителя, начальника управления дорожного хозяйства Сергея Журавлева. Их обвинили в получении крупной взятки (часть 6 статьи 290 УК) и арестовали, сообщает «Коммерсантъ». В ближайшее время чиновников отправят в Москву, так как дело ведет центральный аппарат Главного следственного управления СК России.

По данным правоохранителей, Балышев и Журавлев получили несколько миллионов рублей от представителя частной компании за помощь в получении госконтрактов на строительство и ремонт дорог области. Им грозит до 15 лет лишения свободы. Балышев занимает пост «министра» транспорта с 26 октября 2023 года. Его адвокат Алексей Михальчик отказался давать комментарии о сути обвинений из-за отсутствия указаний от клиента.

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