Назначенного Кремлем «министра» Херсонской области задержали
- 27.06.2025, 16:58
Он попался на взятках.
В Херсонской области задержали назначенного Кремлем «министра» транспорта Александра Балышева и его заместителя, начальника управления дорожного хозяйства Сергея Журавлева. Их обвинили в получении крупной взятки (часть 6 статьи 290 УК) и арестовали, сообщает «Коммерсантъ». В ближайшее время чиновников отправят в Москву, так как дело ведет центральный аппарат Главного следственного управления СК России.
По данным правоохранителей, Балышев и Журавлев получили несколько миллионов рублей от представителя частной компании за помощь в получении госконтрактов на строительство и ремонт дорог области. Им грозит до 15 лет лишения свободы. Балышев занимает пост «министра» транспорта с 26 октября 2023 года. Его адвокат Алексей Михальчик отказался давать комментарии о сути обвинений из-за отсутствия указаний от клиента.