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ВСУ ударили по российскому спецназу на оккупированной территории

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  • 27.06.2025, 17:44
  • 2,032
ВСУ ударили по российскому спецназу на оккупированной территории

Погибли 11 военных.

18 июня 2025 года украинскими войсками был нанесён ракетный удар по укрытию подразделения 346-й отдельной бригады специального назначения (в/ч 31681, дислоцированная в Прохладном Кабардино-Балкарии) в районе города Пологи на территории оккупированной Запорожской области, пишет телеграм-канал «Досье шпиона».

После удара здание обрушилось, и личный состав, который находился в укрытии, задохнулся от нехватки воздуха.

Всего погибло 11 военнослужащих подразделения, среди которых начальник штаба Александр Волков с позывным «Мангуст».

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