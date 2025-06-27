Грузинская оппозиция открывает второй западный фронт 27.06.2025, 18:37

Граждане Грузии требуют изменения режима и возвращения страны на ее исторический путь - к Европе.

Оппоненты правящей «Грузинской мечты» решили не опускать руки после того, как семеро лидеров трёх оппозиционных партий оказались за решёткой.

Вчера представители «Сильной Грузии» – партии заключённых Мамуки Хазарадзе и Бадри Джапаридзе – провели встречи с дипломатами более 10 стран, аккредитованных в Грузии. Другие члены партии вместе с остальной частью прозападной оппозиции направились в Страсбург для встречи с представителями ПАСЕ и других европейских структур. Оппоненты ждут поддержки и из-за океана – от США, передает «Эхо Кавказа».

Не унывать, и не опускать руки призывает из заключения своих сторонников Зураб Джапаридзе, лидер «Гирчи – больше свободы» из «Коалиции за перемены». Он уверен, что правящая партия «Грузинская мечта» изживает себя, и теперь главное, чтобы не угас протестный заряд оппонентов, которых стало больше. Для этого Джапаридзе предлагает создать единую онлайн платформу, на которой смогли бы зарегистрироваться все недовольные властями граждане как внутри страны, так и за её пределами.

«Все граждане Грузии, которые требуют изменения режима и возвращения Грузии на её исторический путь — к Европе. Об этой идее уже много говорят в разных формах. Это оживит политический процесс. Это заставит каждого делать то, что сейчас наиболее важно — освободиться от страха и убедиться в необходимости регистрации на платформе. Вот это и есть сегодня политика — другого варианта нет. Или мы все публично заявляем и подтверждаем, что «русским» [власти «Грузинской мечты»] нужно уйти, или мы проигрываем все. Время находиться в тени закончилось. Онлайн-платформа — это выход из тени», – пишет Зураб Джапаридзе.

Об альтернативной форме единства сегодня говорили и другие представители оппозиции, уже с учетом того, что большинство оппозиционных лидеров оказались за решеткой. Мамука Хазарадзе и Бадри Джапаридзе из «Сильной Грузии», Зураб Джапаридзе — «Гирчи - больше свободы» и Георгий Вашадзе — «Стратегия Агмашенебели» были приговорены к нескольким месяцам заключения в начале недели из-за отказа от сотрудничества с временной парламентской комиссией по установлению фактов правонарушений в годы правления «Нацдвижения».

Уже под арестом ждут судебного приговора по тому же делу бывший министр обороны Ираклий Окруашвили, и двое лидеров «Ахали» — Ника Гварамия и Ника Мелия.

Этот список может пополниться и лидером «За Грузию», бывшим премьер-министром Георгием Гахария. Он повторно вызван для опроса в парламентскую комиссию во главе с Теей Цулукиани 2 июля. К тому времени парламент намерен аннулировать депутатские мандаты Гахария и еще 11 членов его партии, что последними расценивается как попытка власти беспрепятственно начать уголовное преследование против бывшего соратника «Грузинской мечты» - Гахария.

О продолжение охоты на лидеров оппозиции говорили сегодня представители «Сильной Грузии» с дипломатами, аккредитованными в Грузии. Как заявили члены партии на встрече в их офисе присутствовали представители посольств 12 стран, в том числе посольств США, Великобритании, Франции, Германии, Италии, Литвы, Швеции, Норвегии и Дании.

После встречи один из лидеров «Сильной Грузии» Георгий Сиоридзе заявил журналистам:

«Общая ситуация такова: при «Грузинской мечте» у Грузии нет ни будущей интеграции в ЕС, ни нормализации отношений с США. Преследование оппозиционеров и неправительственных организаций — это убийство демократического процесса. У дипломатов были вопросы. Они передадут соответствующую информацию своим миссиям и своим странам».

Еще один представитель «Сильной Грузии», секретарь по внешним направлениям Григол Гегелия, проводит встречи в рамках Парламентской ассамблеи Совета Европы. Вместе с представителями других оппозиционных сил - «Нацдвижения» и «Коалиции за перемены», он встретился с президентом ПАСЕ Теодоросом Русопулосом, а также с депутатами-делегатами из разных стран Европы.

В пресс-службе «Нацдвижения» сообщили дополнительные вопросы, которые обсуждались на этой встрече в присутствии партийного лидера Тины Бокучава.

«В рамках встречи стороны обсудили завтрашние дебаты по Грузии в двустороннем формате. Также обсуждалась необходимость персональных санкций Великобритании против Иванишвили, его пропагандистов, особенно владельца «Имеди» Ираклия Рухадзе и других представителей насильственного режима», — говорится в сообщении «Нацдвижения».

С оппонентами «Грузинской мечты» солидарны многие на Западе

За последние дни не прекращаются заявления западных политиков, и структур заявления в поддержку заключенных оппозиционеров и с призывом к грузинским властям о немедленном их освобождении вместе с остальными задержанными журналистами и активистами.

Сенатор Джин Шахин, член Комитета по международным отношениям Конгресса США, на этой неделе уже второй раз коснулась событий в Грузии. На этот раз она распространила совместное вместе с сенатором, председателем Хельсинкской комиссии Роджером Уикером заявление, откликнувшись на то, что Антикоррупционное бюро Грузии потребовало от грузинских НПО предоставить подробную информацию о своей работе на «сомнительных правовых основаниях».

В заявлении говорится, что правительство «Грузинской мечты» «агрессивно движется к консолидации власти», заставляя независимые голоса замолчать на фоне антидемократических действий, которые, как пишут Шахин и Уикер, напоминают режим Лукашенко в Беларуси. Они подчеркивают, что, арестовав оппозиционеров по политически мотивам, власти Грузии «ускорили репрессии против политической оппозиции».

«Проще говоря, демократические правительства не должны считать угрозой организации, поддерживающие независимые СМИ, борющиеся с кремлевской пропагандой, борющиеся с коррупцией или поддерживающие женщин и молодежь. Точно так же, как эти группы будут защищать личные данные граждан Грузии и информаторов от чрезмерного вмешательства правительства, мы будем использовать наши голоса и законодательство, чтобы поддержать их. С этой целью мы поддержим продвижение двухпартийного закона MEGOBARI Act, как только позволит календарь Сената», — пишут Шахин и Уикер.

Из-за своей активности сенатор Шахин заслужила замечание от грузинского законодателя, вице-спикера Гии Вольского:

«Шахин не интересуют объективные данные, ее интересует, чтобы Саакашвили был на свободе и управлял страной. Будто Михаил Саакашвили был светилом демократии, однако факты свидетельствуют о другом. Саакашвили называли светилом демократии, но помните, какие масштабы имели нарушения прав человека? При «Грузинской мечте» в стране всё кардинально изменилось, а Саакашвили живёт в раю по сравнению с тем, какие концентрационные лагеря он сам организовал [в тюрьмах]».

Министр иностранных дел Мака Бочоришвили свое недовольство высказала в лицо послу Великобритании Гаррету Уорду.

«В этом контексте министр иностранных дел подчеркнула, что недавние заявления и шаги представителей исполнительной и законодательной власти Соединенного Королевства, в том числе, введение санкций в отношении граждан Грузии, бросают тень на стратегическое партнерство и дружбу между Грузией и Соединенным Королевством и зачастую направлены на оказание влияния на внутриполитические процессы в Грузии», — говорится в пресс-релизе МИДа. Там же сообщается, что, говоря о происходящем в Грузии, министр Бочоришвили отметила, что не должно быть политизации правовых вопросов и, таким образом, попыток повлиять на правосудие.

Предположительно, в таком же духе будут оценки представителей правящей силы в ответ на предстоящие сегодня поздно вечером дебаты по Грузии в ПАСЕ. «Грузинская мечта» отозвала свою делегацию из евроструктуры после того, как в начале года для утверждения полномочий нового состава, грузинские власти призвали в ПАСЕ освободить арестованных участников прозападных акции протеста, начать инклюзивный процесс переговоров с оппозиционными силами для подготовки новых внеочередных парламентских выборов.

Уйдя громким протестом из Страсбурга, «Грузинская мечта» к концу весенней сессии ПАСЕ успела практически полностью расчистить политическое поле от оппозиционных лидеров, что западными и местными наблюдателями однозначно расценивается как политическое гонение на оппонентов.

Тем не менее, представители гражданского сектора, вместе с другими прозападными силами решили предпринять новые попытки для усиления давления на власти из-зарубежа и внутри страны. Сегодня, в ответ на происходящее в стране, несколько НПО решили организовать ещё более масштабную акцию протеста под названием «Встаньте за Грузию!».

«Враг Грузии пытается превратить свободную страну в одну большую тюрьму. В тюрьмах уже находятся политические лидеры прозападных партий, журналисты, активисты, врачи, актеры, поэты, учителя. Репрессии властей касаются уже нас всех. Если так продолжится, мы тоже будем в тюрьме: кто-то как заключенный, кто-то как охранник, но все в тюрьме. Сегодня молчание — это повиновение, но Грузия не может повиноваться. Наша стойкость и наш голос означают, что люди в Грузии верят в свободу», — говорится в заявлении организаторов акции протеста, которая запланирована на воскресенье, 29 июня.

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