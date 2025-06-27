В Беларусь прибыл новый нунций Ватикана
- 27.06.2025, 18:40
Белорусские епископы впервые встретились с апостольским нунцием Чеффальей.
Первая встреча католических епископов с апостольским нунцием в Беларуси архиепископом Иньяцо Чеффальей прошла в Минске 26 июня.
Об этом на своей странице в «Инстаграме» сообщил вспомогательный епископ Пинской епархии Андрей Зноско.
По его словам, Чеффалья представил епископам документ Святого Престола о своем назначении.
Как сообщает портал katolik.life, «верующие надеются, что прибытие в Беларусь нового нунция поспособствует скорейшему освобождению» задержанных в Беларуси священников.
25 марта ныне покойный папа римский Франциск, назначил Чеффалью апостольским нунцием в Беларуси, одновременно присвоив дипломату сан архиепископа.
Новый представитель папы римского в Беларуси родился в Палермо (Италия) 28 апреля 1975 года. Пресвитерское рукоположение получил 6 августа 2003 года. Был направлен в епархию Пьяна-дельи-Альбанези. Изучал каноническое право. Дипломатическую службу начал 1 июля 2006 года.
Нес служение в апостольских нунциатурах в Эквадоре, Таиланде, постоянной миссии при Совете Европы в Страсбурге, секции по отношениям с государствами и международными организациями Государственного секретариата Ватикана и до последнего времени — в Венесуэле.
Должность нунция в Беларуси оставалась вакантной с 28 июня 2024 года, когда ее покинул архиепископ Анте Йозич, назначенный дипломатическим представителем папы в Грузии и Армении.