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В Беларусь прибыл новый нунций Ватикана

  • 27.06.2025, 18:40
В Беларусь прибыл новый нунций Ватикана

Белорусские епископы впервые встретились с апостольским нунцием Чеффальей.

Первая встреча католических епископов с апостольским нунцием в Беларуси архиепископом Иньяцо Чеффальей прошла в Минске 26 июня.

Об этом на своей странице в «Инстаграме» сообщил вспомогательный епископ Пинской епархии Андрей Зноско.

По его словам, Чеффалья представил епископам документ Святого Престола о своем назначении.

Как сообщает портал katolik.life, «верующие надеются, что прибытие в Беларусь нового нунция поспособствует скорейшему освобождению» задержанных в Беларуси священников.

25 марта ныне покойный папа римский Франциск, назначил Чеффалью апостольским нунцием в Беларуси, одновременно присвоив дипломату сан архиепископа.

Новый представитель папы римского в Беларуси родился в Палермо (Италия) 28 апреля 1975 года. Пресвитерское рукоположение получил 6 августа 2003 года. Был направлен в епархию Пьяна-дельи-Альбанези. Изучал каноническое право. Дипломатическую службу начал 1 июля 2006 года.

Нес служение в апостольских нунциатурах в Эквадоре, Таиланде, постоянной миссии при Совете Европы в Страсбурге, секции по отношениям с государствами и международными организациями Государственного секретариата Ватикана и до последнего времени — в Венесуэле.

Должность нунция в Беларуси оставалась вакантной с 28 июня 2024 года, когда ее покинул архиепископ Анте Йозич, назначенный дипломатическим представителем папы в Грузии и Армении.

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