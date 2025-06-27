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Путин неожиданно захотел сократить расходы на «оборону»

  • 27.06.2025, 20:27
Путин неожиданно захотел сократить расходы на «оборону»

Уже нет денег на войну?

Россия планирует в ближайшее время начать сокращение «оборонных» расходов. Сейчас Кремль тратит на «оборону», в том числе и на войну в Украине, примерно 13,5 триллиона рублей (почти 172 миллиарда долларов) в годовом измерении.

Об этом российский диктатор Путин заявил во время пресс-конференции в Минске, сообщает РБК-Украина.

В частности Путин оценил весь валовой внутренний продукт (ВВП) России в 223 триллиона рублей. А Россия, по его словам, тратит на войну 6,3% ВВП, что и составляет те самые 13,5 триллиона рублей.

«Много или мало? Немало, немало, немало. Мы заплатили за это инфляцией», - признал Путин.

При этом диктатор заявил, что Россия планирует сокращать «оборонные» расходы. Однако не стал говорить, с какого года это произойдет. Зато раскритиковал Европу, которая, по словам Путина, активно наращивает оборонные расходы, что Кремлю очень не нравится.

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