Путин неожиданно захотел сократить расходы на «оборону»
- 27.06.2025, 20:27
Уже нет денег на войну?
Россия планирует в ближайшее время начать сокращение «оборонных» расходов. Сейчас Кремль тратит на «оборону», в том числе и на войну в Украине, примерно 13,5 триллиона рублей (почти 172 миллиарда долларов) в годовом измерении.
Об этом российский диктатор Путин заявил во время пресс-конференции в Минске, сообщает РБК-Украина.
В частности Путин оценил весь валовой внутренний продукт (ВВП) России в 223 триллиона рублей. А Россия, по его словам, тратит на войну 6,3% ВВП, что и составляет те самые 13,5 триллиона рублей.
«Много или мало? Немало, немало, немало. Мы заплатили за это инфляцией», - признал Путин.
При этом диктатор заявил, что Россия планирует сокращать «оборонные» расходы. Однако не стал говорить, с какого года это произойдет. Зато раскритиковал Европу, которая, по словам Путина, активно наращивает оборонные расходы, что Кремлю очень не нравится.