ВСУ разгромили две крупные колонны РФ под Константиновкой
- 28.06.2025, 8:50
- 4,594
Попытка штурма обернулась для оккупантов грандиозным провалом.
Попытка российских оккупантов прорваться ближе к Константиновке с юга обернулась грандиозным разгромом.
Силы обороны Украины уничтожили две крупные механизированные колонны противника в районе села Александро-Калиново.
Об этом рассказал близкий к Минобороны России Z-блогер Юрий Подоляка, передает Dialog.UA.
«Наши войска — 150-я мотострелковая дивизия, — с упорством, (...), пытаются прорваться к Александро-Калиново, были две очень мощные попытки зайти механизированными колоннами. Но, к сожалению, эти колонны были сожжены», — рассказал кремлевский пропагандист.
Он констатировал, что командование ВС РФ продолжает использовать тактику «мясных штурмов», бросая собственных солдат на убой.
«Очевиден результат — их (штурмовиков ВС РФ - ред.) просто обнуляют еще на подходе. Кроме больших бессмысленных потерь мы ничего не получаем», — пожаловался Подоляка.