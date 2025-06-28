ВСУ разгромили две крупные колонны РФ под Константиновкой 28.06.2025, 8:50

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Попытка штурма обернулась для оккупантов грандиозным провалом.

Попытка российских оккупантов прорваться ближе к Константиновке с юга обернулась грандиозным разгромом.

Силы обороны Украины уничтожили две крупные механизированные колонны противника в районе села Александро-Калиново.

Об этом рассказал близкий к Минобороны России Z-блогер Юрий Подоляка, передает Dialog.UA.

«Наши войска — 150-я мотострелковая дивизия, — с упорством, (...), пытаются прорваться к Александро-Калиново, были две очень мощные попытки зайти механизированными колоннами. Но, к сожалению, эти колонны были сожжены», — рассказал кремлевский пропагандист.

Он констатировал, что командование ВС РФ продолжает использовать тактику «мясных штурмов», бросая собственных солдат на убой.

«Очевиден результат — их (штурмовиков ВС РФ - ред.) просто обнуляют еще на подходе. Кроме больших бессмысленных потерь мы ничего не получаем», — пожаловался Подоляка.

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