Впервые в истории автомобиль Tesla доехал к дому клиента без водителя 1 28.06.2025, 9:20

1,212

Компания сделала первый шаг в новую эпоху.

Компания Tesla сделала первый шаг в новую эпоху - беспилотный автомобиль самостоятельно доехал до своего покупателя.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на страницу Илона Маска в соцсети Х.

Отмечается, что электромобиль Model Y без участия водителя преодолел маршрут от завода компании возле Остина (Техас) до дома покупателя.

Доставка осуществлялась «через город», включая участки автострад. В автомобиле не было пассажиров или операторов, им не управляли дистанционно. Событие стало очередным этапом в демонстрации технологического прогресса Tesla в сфере автономного вождения.

По словам главы направления искусственного интеллекта и автопилота компании Ашока Эллусвами, во время поездки электрокар достигал максимальной скорости 72 мили в час (примерно 116 км/ч).

Событие произошло на день раньше анонсированной Маском даты первой автономной доставки - 28 июня, когда ему исполняется 54 года.

Это событие стало логическим продолжением запуска сервиса роботакси, который компания начала 22 июня в ограниченном режиме для избранной группы инвесторов и инфлюенсеров в Остине. В рамках проекта клиентам предложены тестовые поездки Model Y с функцией автопилота.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com