Впервые в истории автомобиль Tesla доехал к дому клиента без водителя

Впервые в истории автомобиль Tesla доехал к дому клиента без водителя1
- 28.06.2025, 9:20
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Компания сделала первый шаг в новую эпоху.
Компания Tesla сделала первый шаг в новую эпоху - беспилотный автомобиль самостоятельно доехал до своего покупателя.
Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на страницу Илона Маска в соцсети Х.
Отмечается, что электромобиль Model Y без участия водителя преодолел маршрут от завода компании возле Остина (Техас) до дома покупателя.
Доставка осуществлялась «через город», включая участки автострад. В автомобиле не было пассажиров или операторов, им не управляли дистанционно. Событие стало очередным этапом в демонстрации технологического прогресса Tesla в сфере автономного вождения.
По словам главы направления искусственного интеллекта и автопилота компании Ашока Эллусвами, во время поездки электрокар достигал максимальной скорости 72 мили в час (примерно 116 км/ч).
Событие произошло на день раньше анонсированной Маском даты первой автономной доставки - 28 июня, когда ему исполняется 54 года.
Это событие стало логическим продолжением запуска сервиса роботакси, который компания начала 22 июня в ограниченном режиме для избранной группы инвесторов и инфлюенсеров в Остине. В рамках проекта клиентам предложены тестовые поездки Model Y с функцией автопилота.