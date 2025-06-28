Операция ВСУ в Беларуси: озвучен сценарий со входом в Минск 12 28.06.2025, 10:21

12,178

«Было бы очень интересно».

Военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко прокомментировал вопрос о том, стоит ли ожидать неожиданностей от ВСУ на территории России или Беларуси.

«Вполне возможны. Мы никогда не отказываемся от проведения таких действий на территории противника, потому что для нас это полезно и важно, несмотря на критику Курской операции», - подчеркнул он в интервью «Главреду».

Эксперт уверен в том, что любые операции ВСУ, подобные Курской, которые будут иметь похожий эффект, будут полезны для Украины, причем речь идет об операциях не только на территории РФ.

«Пока Беларусь не дает нам поводов для начала такой операции на ее территории. Если с белорусской территории будет реализована какая-то угроза, у нас будут основания начать операцию там. Пока что таких оснований нет», - не исключает он.

Собеседник отмечает, что такая же ситуация и с Приднестровьем, откуда исходит угроза для Украины.

«Мы были бы только за то, чтобы зачистить Приднестровье, но должна появиться причина, повод задействовать наши войска, а также нужен соответствующий запрос от Кишинева», - пояснил он.

Эксперт также уверен в том, что для начала операции ВСУ на белорусской территории нужен повод.

«Сейчас не 2022 год. Разве что Лукашенко что-то выкинет. А он этого не сделает… Хотя было бы очень интересно, если бы во время визита Кита Келлога в Минск Украина начала операцию на территории Беларуси, дошла бы до Минска и привезла бы Келлога к дочери в Киев. Это был бы номер. Так что я считаю такие операции на территории России или Беларуси вполне возможными», - добавил Коваленко

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com