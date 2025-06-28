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Немецкие истребители перехватили российский самолет-разведчик вблизи границ НАТО

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  • 28.06.2025, 12:37
Немецкие истребители перехватили российский самолет-разведчик вблизи границ НАТО

Инцидент произошел над Балтийским морем.

Истребители ВВС Германии перехватили российский самолет Ил-20М в воздушном пространстве неподалеку от северных границ Польши над Балтийским морем.

Об этом сообщает Bild.

Сообщается, что инцидент произошел утром 27 июня. По данным издания, радары НАТО засекли самолет-разведчик Ил-20М в 9:02 по местному времени (10:02 по киевскому времени). Он вылетел из Калининграда и двигался в международном воздушном пространстве с выключенными транспондерами, а также не выходил на связь.

В 9:32 с авиабазы в Лазе вылетели два истребителя Eurofighter. Они установили визуальный контакт с российским самолетом в 100 км от побережья Германии. Утверждается, что Ил-20М после этого продолжил двигаться на запад. В 40 км от острова Узедом самолет изменил свой курс и направился на север. При этом воздушное пространство Германии он не нарушил.

Как уточняет Bild, с начала года истребители НАТО уже девять раз поднимали по тревоге в связи с появлением российских самолетов.

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