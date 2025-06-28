В Иране внезапно «воскрес» топ-чиновник 28.06.2025, 13:11

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Али Шамхани

Он публично появился в неожиданном месте.

Высокопоставленный иранский чиновник Али Шамхани, которого ранее объявляли погибшим после ударов Израиля по Ирану, появился публично на государственных похоронах в Тегеране, чем окончательно опроверг слухи о своей смерти.

Как сообщает CNN , фотографии с церемонии, опубликованные иранскими государственными СМИ, свидетельствуют о присутствии Шамхани среди других высокопоставленных чиновников. Он стоит с тростью, в окружении охранников, во время прощания с погибшими в недавнем 12-дневном конфликте с Израилем.

После массированных авиаударов 13 июня со стороны Израиля появились сообщения о возможной гибели Шамхани, одного из ключевых советников Верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи. Иранские СМИ впоследствии опровергли эти слухи, опубликовав обращение от его имени с фразой: «Я жив и готов пожертвовать собой».

Что известно об Али Шамхани

Али Шамхани - известная фигура в иранской военно-политической структуре. Бывший глава Высшего совета национальной безопасности, экс-министр обороны и ветеран КСИР, он также играл заметную роль в дипломатических переговорах с США по ядерной программе Ирана.

Его неожиданное появление вызывает новые вопросы об информационных манипуляциях, которые сопровождают современные конфликты, и подчеркивает непрозрачность в определении потерь в условиях гибридной войны.

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