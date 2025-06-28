СБУ раскрыла детали новой операции в Крыму, где горел аэродром с вертолетами

СБУ раскрыла детали новой операции в Крыму, где горел аэродром с вертолетами1
- 28.06.2025, 16:13
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Ликвидирована еще и система «Панцирь-С1».
Служба безопасности Украины нанесла удар по военному аэродрому «Кировское» в оккупированном Крыму ночью 28 июня. Было уничтожено три вертолета врага и систему «Панцирь-С1».
Как отмечает СБУ, было нанесено огневое поражение по местам дислокации авиационного компонента, средствам противовоздушной обороны, складам хранения боеприпасов, а также разведывательным и ударным дронам врага.
По имеющимся данным, в результате операции СБУ уничтожила три многоцелевых и ударных вертолета оккупантов Ми-8, Ми-26 и Ми-28, а также самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С1».
В течение ночи на вражеском аэродроме происходила вторичная детонация.
- СБУ системно работает над снижением возможностей РФ наносить авиационно-бомбовые удары по территории Украины. Оккупанты должны осознавать, что их дорогостоящая военная техника и боеприпасы не защищены нигде: ни на линии боевого соприкосновения, ни на временно оккупированных территориях, ни в глубоком тылу врага, - говорится в сообщении.