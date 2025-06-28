Генштаб ВСУ раскрыл детали поражения российских складов в Брянской области
- 28.06.2025, 22:29
Украинские защитники основательно подрывают военно-экономический потенциал оккупантов.
Главное управление разведки Министерства обороны Украины во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны Украины нанесли поражение по складам боеприпасов российского агрессора, как сообщает Генеральный штаб ВСУ.
По данным Генштаба, сегодня, 28 июня, украинскими военными были поражены склады боеприпасов в Брянской области
В частности, удар был осуществлен по складам 1060 Центра материально-технического обеспечения (бывший 120 арсенал Главного ракетно-артиллерийского управления минобороны РФ), что в Брянской области РФ.
- Подтверждено поражение цели и пожар на территории объекта. Результаты уточняются, - отметили в штабе.
По их данным, Силы обороны и в дальнейшем продолжают принимать все меры, чтобы подорвать военно-экономический потенциал российских оккупантов и заставить РФ прекратить вооруженную агрессию против Украины.