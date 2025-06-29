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Россия массированно атаковала всю Украину сотнями «Шахедов», баллистикой и ракетами с Ту-95МС

  • 29.06.2025, 8:35
  • 4,886
Россия массированно атаковала всю Украину сотнями «Шахедов», баллистикой и ракетами с Ту-95МС

Есть попадания и пострадавшие.

Страна-агрессор РФ с вечера минувших суток до утра воскресенья, 29 июня, устроила массированную комбинированную атаку на Украину, применив более сотни «Шахедов», а также ракеты различных типов. Под ударом находились ряд городов от юга до запада страны: есть повреждения из-за попадания и падения обломков, а также пострадавшие, пишет OBOZ.UA.

Об угрозе ударов извещали Воздушные силы ВСУ. В областных военных администрациях сообщили о последствиях вражеского нападения.

Последствия атаки РФ

В сети опубликовали ориентировочную карту движения дронов-камикадзе типа Shahed и ракет во время массированной атаки РФ по Украине в ночь на 29 июня. Согласно ей, агрессор применил для ударов почти пять сотен беспилотников и более четырех десятков ракет.

По данным мониторинговых каналов, воздушное нападение было комбинированным, с расчетом на одновременное приближение средств воздушного нападения разных типов. В частности, атака дронов длилась 9 часов 52 минуты, а ракетная – 2 часа 58 минут.

Под ударом находились Кременчуг, Полтава, Черкассы, Днепр, Запорожье, Николаев, Львовщина. Сообщается о разрушениях.

В Запорожской ОВА сообщили, что россияне нанесли ракетный удар по облцентру: было повреждено производственное помещение одного из предприятий, без пострадавших.

На Черкасщине в результате атаки РФ по гражданской инфраструктуре пострадали шесть человек, в том числе ребенок.

По предварительным данным, повреждены три девятиэтажки в городе Смела. Существенно поврежден местный колледж Национального университета пищевых технологий.

В Николаеве под ударом российской баллистики и «Шахедов» оказался объект инфраструктуры: возник пожар, повреждены складские здания.

Беспилотниками и ракетами РФ била по критической инфраструктуре Львовской области. В ОВА отметили, что обошлось без жертв и пострадавших.

На Полтавщине атаковано одно из предприятий в Кременчугском районе: там вспыхнул пожар, обошлось без пострадавших.

На руинах сотрудники ГСЧС обнаружили напуганных щенков, которые оказались в ловушке под завалами. Несмотря на риск обвала стены, спасатели смогли достать животных и передать их медикам.

Офицер ВСУ Анатолий Штефан опубликовал видео с ночной массированной атаки РФ на город Кременчуг.

На Ивано-Франковщине обломки вражеских целей упали на территории частных хозяйств Рогатинской и Бильшивцивской громад. В селе Васючин повреждены окна здания церкви Покрова Пресвятой Богородицы УГКЦ и частично – деревянную колокольню. В селе Нараевка поврежден жилой дом, травмирована женщина.

Детали атаки РФ

В 22:45 в субботу появилась информация о взлете бомбардировщиков Ту-95МС с аэродрома «Оленья» в Мурманской области РФ. Об этом информировали мониторинговые каналы. Впоследствии информацию подтвердили в Воздушных силах ВСУ, отметив, что три борта осуществляли полет в юго-восточном направлении.

Также россияне подняли в небо один бомбардировщик Ту-160 с аэродрома «Энгельс».

Накануне мониторы предупредили о коммуникации пунктов управления стратегической авиации РФ и призвали реагировать на предупреждения об опасности.

По состоянию на 22:50 карта тревог выглядела следующим образом. По областям силы ПВО работали по вражеским БПЛА.

По состоянию на 00:05 вражеские БПЛА продолжали движение по центру страны и в сторону западных областей.

По состоянию на 01:00 тревога распространилась на часть западных областей Украины.

Около 01:30 мониторы сообщили о пуске «Калибров». Также враг атаковал Николаев двумя баллистическими ракетами из Крыма.

По состоянию на 02:00 «покраснела» уже почти вся Украина, первые «Калибры» фиксировали на Днепропетровщине.

В 02:10 стало известно о взлете МиГ-31К, который является носителем «Кинжалов». Тревога была объявлена по всей стране. «Кинжалы», «Калибры» и «Шахеды» летели на Кременчуг Полтавской области.

«На Полтавщине работала ПВО. Предварительно, в Кременчугском районе атаковано одно из предприятий. Произошел пожар. Подразделения ГСЧС уже работают над ликвидацией последствий. Информации о пострадавших на данный момент не поступало», – сообщили в ОВА.

Ударные БПЛА также атаковали Львов.

Громко было и в Запорожье. Там вследствие ракетного удара повреждено производственное помещение одного из предприятий. Предварительно, люди не пострадали.

В Полтавской громаде работали силы ПВО по БПЛА врага.

В 03:37 в ВС ВСУ сообщили о крылатых ракетах с Ту-95МС на Черниговщине в юго-западном направлении. Также россияне снова подняли в небо МиГ-31К с аэродрома «Саваслейка».

Продолжалась и атака «Шахедов».

Ракеты через центр страны направлялись на запад. Они летели на Тернопольскую, Ивано-Франковскую, Хмельницкую и Львовскую области, раздавались взрывы.

В Черкасской области из-за вражеских атак есть последствия для гражданской инфраструктуры. По предварительным данным, в регионе трое пострадавших, сообщили в ОВА.

Около 04:55 начались отбои тревог.

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