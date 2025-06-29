Россия впервые за долгое время ударила по Львову

Россия впервые за долгое время ударила по Львову2
- 29.06.2025, 9:28
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Стали известны последствия атаки.
Во время ночного массированного удара российских оккупантов по Украине впервые за долгое время была атакована Львовская область, сообщает unian.net
Ее атаковали вражеские боевые беспилотники и крылатые ракеты, сообщил председатель Львовской областной военной администрации (ОВА) Максим Козицкий. Он отметил, что целью была критическая инфраструктура области. Но, по предварительным данным, обошлось без жертв и пострадавших.
Как добавил мэр Львова Андрей Садовый, в настоящее время завершена проверка по городу.
«Враг пробовал бить по критической инфраструктуре. Несмотря на сложность этой ночной комбинированной атаки, во Львове не пострадал ни один человек и ни одно гражданское здание», — написал он.
Кроме того, в Кременчугском районе Полтавской области атаковано одно из предприятий, сообщил глава ОВА Владимир Когут. По его словам, на месте прилета возник пожар, спасатели работают над ликвидацией последствий. Данных о пострадавших пока нет.