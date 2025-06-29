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Россия впервые за долгое время ударила по Львову

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  • 29.06.2025, 9:28
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Россия впервые за долгое время ударила по Львову

Стали известны последствия атаки.

Во время ночного массированного удара российских оккупантов по Украине впервые за долгое время была атакована Львовская область, сообщает unian.net

Ее атаковали вражеские боевые беспилотники и крылатые ракеты, сообщил председатель Львовской областной военной администрации (ОВА) Максим Козицкий. Он отметил, что целью была критическая инфраструктура области. Но, по предварительным данным, обошлось без жертв и пострадавших.

Как добавил мэр Львова Андрей Садовый, в настоящее время завершена проверка по городу.

«Враг пробовал бить по критической инфраструктуре. Несмотря на сложность этой ночной комбинированной атаки, во Львове не пострадал ни один человек и ни одно гражданское здание», — написал он.

Кроме того, в Кременчугском районе Полтавской области атаковано одно из предприятий, сообщил глава ОВА Владимир Когут. По его словам, на месте прилета возник пожар, спасатели работают над ликвидацией последствий. Данных о пострадавших пока нет.

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