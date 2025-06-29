Сенсация на раскопках Кревского замка удивила даже археологов 2 29.06.2025, 10:21

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Фундамент третьей башни хранил тайну.

Экспедиция Института истории НАН Беларуси во главе с историком Олегом Дерновичем продолжает изучать Кревский замок.

Сейчас все внимание уделяют третьей башне, о которой стало известно только в середине 2023 года, пишет «Точка».

При продолжении раскопок археологи «добрались» до конструкций, на которых стоит фундамент башни. И очень удивились материалу, из которых они сделаны.

Строительный прием

Несмотря на то, что сам замок каменный, под ним нашли деревянные сваи. Они были вбиты в землю под углом, чтобы распределить давление каменных фундаментов на влажную почву.

«Именно сложный гидрологический режим обусловил этот строительный прием – замок был построен на болотистой почве. Такова была фортификационная концепция, чтобы затруднить перемещение стенобитных приспособлений», – объяснили в Telegram-канале Института истории.

Под полом также обнаружили четырехметровую деревянную балку. На ней хорошо видны следы пожара 1433 года, когда князь Свидригайло штурмовал Кревский замок.

Сейчас специалисты обсуждают возможность консервации и сохранения деревянных конструкций, чтобы их можно было представить в будущем музее замка.

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