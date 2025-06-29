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The Telegraph: Летнее наступление России проваливается

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  • 29.06.2025, 10:20
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The Telegraph: Летнее наступление России проваливается

Заявленный прорыв оборачивается фиаско.

Летнее наступление России в Украине длится всего несколько недель, демонстрируя при этом рекордное количество атак на нескольких фронтах, однако оно уже терпит неудачу, пишет The Telegraph.

В материале отмечается, что фронт, вдоль которого идет российское наступление, простирается от северных приграничных районов Сумской и Харьковской областей до линий фронта в Донецке и Днепропетровске, куда российские войска пытаются прорваться впервые.

«Москва провела зимние месяцы, наращивая человеческие ресурсы, совершенствуя тактику и улучшая координацию ракетных ударов и ударов беспилотников. Сначала были признаки того, что это окупится», — пишут журналисты.

По их словам, в мае российские войска продвигались самыми быстрыми темпами с ноября прошлого года, захватывая в среднем, согласно данным DeepState, 5,5 квадратной мили в день — вдвое больше, чем в апреле. При этом, говорится, стабильные успехи российской армии наблюдаются в Донецкой области, особенно между Покровском и Константиновкой — двумя ключевыми целями Москвы. Но «через несколько недель после начала кампании импульс угасает».

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