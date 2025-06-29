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Последний военный корабль РФ сбежал из Средиземного моря

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  • 29.06.2025, 11:43
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Последний военный корабль РФ сбежал из Средиземного моря

Конец имперских иллюзий.

Россия окончательно утратила свое военное присутствие в Средиземном море. В конце июня 2025 года последний корабль ВМФ РФ покинул регион. Информацию подтвердило кремлевское пропагандистское издание «Военное обозрение», передает Dialog.UA.

Отметил происходящее и военный аналитик Агиль Рустамзаде. «Потеря морской и воздушной базы в Сирии - тяжелый удар по оперативным возможностям РФ в Средиземном море, Ближнем Востоке и Африке. А с учетом закрытия проливов в Черном море (от Черноморского флота мало что осталось), ВМФ РФ получило существенное ограничение проецировать свою силу в указанных театрах военных действий», - написал эксперт.

Происходящее стало результатом глубокого политического разворота в регионе. После смены власти в Сирии и утраты влияния на сирийское руководство Москва осталась без поддержки и инфраструктуры.

Ключевая военно-морская база в сирийском Тартусе, где ранее базировались корабли российского флота, теперь утрачена. Уже очевидно, что вскоре РФ лишится и воздушной базы Хмеймим, где располагался важный для нее аэродром стратегического назначения.

Как отмечают даже российские провластные источники, это поражение - тотальное. «Да, мы много потеряли. Причем умудрились сделать это в кратчайшие сроки, по-стахановски наоборот. Потеряли базы. Потеряли практически весь советский флот. Потеряли заводы. Да мы целую страну потеряли. Вместе с прошлым и авторитетом на мировой арене», - пишут кремлевские пропагандисты.

Уход российского флота из Средиземного моря стал не просто военным эпизодом, а мощным символом краха всей ближневосточной политики РФ.

Потеря Тартуса означает утрату логистической точки для действий в регионе. Хмеймим, в свою очередь, был коридором в Африку, ключом к проецированию силы, теперь он захлопнулся.

Кремль еще пытается сохранить видимость контроля, но даже его идеологические рупоры признают очевидное: Россия в стремительной деградации теряет остатки прежнего влияния и уважения на международной арене.

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