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В Минске прошел фестиваль JDM-культуры

  • 29.06.2025, 13:26
В Минске прошел фестиваль JDM-культуры

Он собрал фанатов японских автомобилей.

Столичный стадион «Динамо» в четвертый раз собрал фанатов японских автомобилей, а это, как известно, отдельная каста автолюбителей. Чаще всего их объединяет любовь к безумным доработкам, сумасшедшим цветам, минимальному клиренсу и правому рулю, пишет onliner.by.

Картинг-тележка и заниженная газонокосилка. Что здесь вообще происходит?

Никаких «немцев», «американцев» или, не дай бог, «китайцев»: в субботу на «Динамо» только Toyota, Honda, Nissan, Mazda, Mitsubishi, Subaru, Suzuki, Lexus, Infiniti, Acura… Если вы не находите в тюнинге ничего эстетичного и цените только «завод», то лучше сразу пролистывать: подавляющее большинство участников фестиваля иного мнения.

А потому здесь так много ярких кузовов и кастомных дисков. Посмотрите на эти: мы уже ищем такие же розовые на наше служебное авто. А вам они как?

Где зародилась стенс-культура — вопрос спорный. Но говорят, японцы сыграли в ее популяризации немалую роль. А потому на фестивале так много авто, глядя на которые задаешься вопросом, как они умудрились «победить» лежачих полицейских на пути к «Динамо».

Пока гуляли между машинами «как с картинки», заметили акцию против BMW. Хорошо, что парень в касе (японской шляпе), отбрасывающей тень на лицо, а то «бмвисты» уже вычислили бы и накидали дизлайков в соцсетях.

Помимо автомобилей и мотоциклов, на выставке нашлось место некоторой порции безумия. Вот кто-то решил «апгрейдить» газонокосилку.

А вот ребята усадили в коляску оглушительную аудиосистему и пошли гулять по беговой дорожке. Децибелы мы не замеряли, но, когда парни проходили мимо, пришлось выдержать паузу в разговоре, потому что мы совсем перестали слышать собеседника.

Эту картинг-тележку вы наверняка видели на других автомероприятиях — она в какой-то момент стала звездой летних фестивалей. Ее создатели — Артур и Андрей — кажется, сами не ожидали такого успеха.

— Это профессиональный карт, скрещенный с продуктовой тележкой. Точнее, с тремя. Создавался исключительно для выставок и чтобы повеселиться. Людям проект понравился: нас стали приглашать на всевозможные мероприятия и фестивали. Наверное, до нас такого никто в стране не делал.

Здесь кастомное крепление мотора, так как у карта двигатель обычно располагается справа. Сделали выхлоп, спойлер, поставили батарею, вольтметр для нее, провели электрику, чтобы была возможность подключить подсветку и оптику.

Ребята рассказывают: на выставках подают свой проект под названием Honda Cart. «Карт» в переводе с английского означает «тележка» — такой вот двойной смысл.

Родстер с «глазками»: Mazda MX-5 Miata

Согласитесь: у «Миаты» (Mazda MX-5 Miata), пока она выпускалась со скрытыми фарами, была какая-то особенная харизма. Ну как, посмотрев в эти «глазки», можно сказать, что перед нами бездушный кусок железа?

Вот и Владислав из Молодечно, еще будучи пятиклассником, увидел Miata во время поездки на море и поставил перед собой цель купить себе мечту. За рулем этой Mazda он уже два года.

— Автомобиль 1997 года, я пятый владелец машины. Три первых — из Германии. Именно там ее изначально купили в салоне. В Литву она перебралась в 2017-м, оттуда я и привез ее в Беларусь.

Авто было полностью в стоковом состоянии, кузов — красного цвета. Хотелось бы, конечно, приобрести машину с 1,8-литровым мотором, но из-за дорогой растаможки купил с 1,6. Двигатель пока никак не дорабатывал.

Откуда у меня любовь к «японцам»? Все машины в семье были японские.

Mitsubishi Eclipse и Acura Integra из фильма «Форсаж»

Предполагаем, что у многих гостей Japlane любовь к «японцам» началась после просмотра фильма «Форсаж», где «зазвездилось» немало азиатских авто. Вот, например, Mitsubishi Eclipse, созданный по мотивам второй части фильма.

— Это была обычная стоковая белая машина, — рассказывает ее владелец Олег. — Покупал автомобиль специально, чтобы сделать из него машину из «Форсажа». Это мое второе авто по мотивам фильма, а рядом с ним стоит третье — Acura Integra.

В Mitsubishi cтоковый 2,4-литровый мотор, занижена подвеска. Как и все «форсажные» автомобили, он только сверху красивый.

Тяжело было найти руль — он очень редкий. Но я купил его еще до того, как у меня появилась эта машина. Все запчасти двухтысячных годов на авто из фильмов в принципе сложно найти. Но, к счастью, есть в Подольске человек, который изготавливает копии обвесов на Eclipse.

Сколько вложил средств в авто? На $15 000 перестал считать.

Перейдем к Acura Integra. На такой же (точнее, на более спортивной версии GSR) в фильме ездил рэпер Ja Rule, также снявшийся в «Форсаже».

— Машина была найдена в Беларуси. Она тоже была стоковой и в зеленом цвете. Ее и Eclipse восстанавливал около года, — рассказывает Олег. — Тяжелее всего было найти оригинальные диски MOMO GT2.

Вальяжная японская классика Toyota Mark II Grande

А теперь — к японской классике. Это Mark II 1987 года. При покупке авто было в печальном состоянии, рассказывает его владелец Павел из российского города Сергиев Посад.

— Машина была белой, «заколхоженной»: убитый мотор, подвеска, наполовину собранная из запчастей от «Волги»...

Toyota у меня в руках с 2018 года. Подвеска теперь здесь кастомная: спереди — от Nissan Silvia S13, сзади — набор от разных Toyota, пружины — от Mazda Tribute. Мотор — атмосферный 2JZ.

Сиденья заменены на полуковши от GT-версии, в остальном салон остался в заводском исполнении. Диски кастомные: центральная часть — от Nissan Datsun, а полки и внутренняя часть — кованые от джипа, называются они Epsilon. То есть из восьми дисков сделано четыре.

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