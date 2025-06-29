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В Италии создали самое узкое авто в мире

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  • 29.06.2025, 13:41
В Италии создали самое узкое авто в мире

Его ширина — всего 50 см.

В Италии на слете владельцев FIAT Panda представили оригинальный автомобиль. Его ширина составляет всего 50 см.

Необычный FIAT Panda претендует на звание самого узкого авто в мире и его создатель собирается обратиться к представителям Книги рекордов Гиннеса. Об этом сообщает сайт Autoevolution.

Странный тюнинг FIAT Panda первого поколения выполнил 30-летний Андреа Марацци из пригорода Милана, который работает на автосвалке. Свое творение он решил презентовать на ежегодном автошоу Pandindo в Павии, которое собирает владельцев FIAT Panda.

Андреа Марацци разрезал компактный хэтчбек и убрал центральную часть, фактически сварив между собой две боковины. Автомобиль остался четырехколесным, но его колея чрезвычайно узкая. Фары, указатели поворотов и внутреннее убранство остались родными.

Салон FIAT Panda итальянец примерил под себя: его ширина составляет всего 30 см. Пришлось установить компактный руль от гольф-кара и очень узкие кресла. Авто стало двухместным — пассажир может сесть за водителем. Остались педаль газа и часть оригинальной панели приборов, а вот для торможения есть рычаг под сиденьем.

К тому же, FIAT Panda теперь является электромобилем. Его оснастили компактным 24-вольтным мотором в одном из задних колес (во втором колесе оставили тормоз). Максимальная скорость составляет 15 км/ч. Машина полностью функциональна — ездит вперед и задним ходом, тормозит и поворачивает.

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