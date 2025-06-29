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Брянск четвертый день подряд атакуют дроны

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  • 29.06.2025, 17:39
Брянск четвертый день подряд атакуют дроны

Из-за работы российской ПВО повреждены многоэтажки.

Брянск уже четвертый день подряд подвергается атакам дронов. Вражеская ПВО, которая пытается сбить беспилотники, уже повредила несколько жилых многоэтажек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники.

По данным источников, сегодня, 29 июня, жители Брянска проснулись от мощных взрывов. Над городом работала ПВО, которая пыталась сбить беспилотники.

Как сообщили источники РБК-Украина в спецслужбах, из-за работы российской ПВО повреждены многоэтажки.

Сообщается, что местные власти официально признали атаку беспилотников на город и взрывы в результате работы ПВО. При этом губернатор Александр Богомаз в своем сообщении утверждает, что все беспилотники были «успешно сбиты».

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