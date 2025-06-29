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ВСУ «кассетами» разнесли танковую колонну РФ

  • 29.06.2025, 22:27
  • 1,018
ВСУ «кассетами» разнесли танковую колонну РФ

Появилось видео, как россияне разбегаются в панике.

Артиллерия ВСУ нанесла прицельный удар по колонне российской техники и живой силы. Удар корректировали с воздуха, а часть российских солдат, пытавшихся спастись в лесополосе, была накрыта кассетными боеприпасами.

По данным Телеграм-канала «Дивизион ТІВАЗ», украинский беспилотник обнаружил движение российской колонны. Дрон передавал координаты артиллерии, которая открыла огонь по технике и пехоте. После первых попаданий часть российских военнослужащих в панике побежала искать укрытие. Они спрятались в ближайшей лесополосе, но именно туда был скорректирован следующий удар кассетными боеприпасами. В результате атаки противник потерял более десятка человек и несколько единиц техники.

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