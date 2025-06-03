закрыть
3 июня 2025, вторник, 10:03
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Операция «Паутина»: появились спутниковые фото еще двух пораженных аэродромов в России

  • 3.06.2025, 9:53
Операция «Паутина»: появились спутниковые фото еще двух пораженных аэродромов в России
Коллаж: UNIAN

Несколько А-50 повреждены и по меньшей мере один из них уничтожен.

Появились новые спутниковые снимки, которые демонстрируют последствия украинской операции «Паутина» по поражению российских аэродромов. Фото с аэродромов «Иваново» и «Дягилево» позволяют увидеть результаты украинских ударов.

Так, снимки российского военного аэродрома «Иваново», которые опубликовал OSINT-аналитик Húrin, подтверждают удар и повреждения нескольких самолетов.

В частности, видно, что несколько А-50 повреждены и по меньшей мере один из них уничтожен.

«Спутники высокой четкости зафиксировали несколько поврежденных самолетов раннего радиолокационного наблюдения на авиабазе Иваново-Северный (следы повреждений на перроне до сих пор видны)», - отмечает GEOINT.

Фото: Geoint
Фото: Húrin

В то же время на авиабазе «Дягилево», которая тоже оказалась целью ударов, снимки не зафиксировали значительных повреждений, почти все самолеты остались целыми.

Фото: Húrin

Ранее в сети появились первые спутниковые фото авиабазы «Белая» в Иркутской области России после атаки украинских дронов. В результате атаки вероятно уничтожено 4 Ту-22М3, а также 3 Ту-95МС, и один Ту-95МС поврежден.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Путин пропускает ход
Путин пропускает ход Владимир Пастухов
О феерической атаке на российскую стратегическую авиацию
О феерической атаке на российскую стратегическую авиацию Алексей Копытько
Выдающаяся операция СБУ войдет во все учебники военной истории
Выдающаяся операция СБУ войдет во все учебники военной истории Юрий Бутусов
Остановить Путина
Остановить Путина Гарри Каспаров