Операция «Паутина»: появились спутниковые фото еще двух пораженных аэродромов в России 3.06.2025, 9:53

Коллаж: UNIAN

Несколько А-50 повреждены и по меньшей мере один из них уничтожен.

Появились новые спутниковые снимки, которые демонстрируют последствия украинской операции «Паутина» по поражению российских аэродромов. Фото с аэродромов «Иваново» и «Дягилево» позволяют увидеть результаты украинских ударов.

Так, снимки российского военного аэродрома «Иваново», которые опубликовал OSINT-аналитик Húrin, подтверждают удар и повреждения нескольких самолетов.

В частности, видно, что несколько А-50 повреждены и по меньшей мере один из них уничтожен.

«Спутники высокой четкости зафиксировали несколько поврежденных самолетов раннего радиолокационного наблюдения на авиабазе Иваново-Северный (следы повреждений на перроне до сих пор видны)», - отмечает GEOINT.

Фото: Geoint

Фото: Húrin

В то же время на авиабазе «Дягилево», которая тоже оказалась целью ударов, снимки не зафиксировали значительных повреждений, почти все самолеты остались целыми.

Фото: Húrin

Ранее в сети появились первые спутниковые фото авиабазы «Белая» в Иркутской области России после атаки украинских дронов. В результате атаки вероятно уничтожено 4 Ту-22М3, а также 3 Ту-95МС, и один Ту-95МС поврежден.

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