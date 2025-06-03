СБУ во время атаки на аэродром «Иваново» уничтожили самолет А-50 3.06.2025, 9:17

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Кадры со спутников достоверно подтверждают информацию.

В ходе спецоперации «Паутина» дроны Службы безопасности Украины кроме стратегических бомбардировщиков уничтожили еще одну важную цель. Речь идет о самолете дальнего радиолокационного обнаружения А-50.

Цель была поражена на территории аэродрома «Иваново». Об этом в социальной сети Х пишут OSINT-аналитики GEOINT.

Еще одну болезненную потерю российской оккупационной армии подтверждают спутниковые снимки с высокой четкостью изображения от Mizarvision.

На кадрах видно несколько поврежденных самолетов дальнего радиолокационного обнаружения на авиабазе «Иваново». При чем кадры достоверно подтверждают существенные повреждения одного борта, который, по предварительным данным, восстановлению не подлежит.

На модернизированных самолетах А-50, которые получили в названии приставку «У», россияне установили радиотехнический комплекс с улучшенными параметрами по обнаружению низколетящих и малозаметных воздушных целей. В РФ утверждают, что А-50 может обнаружить истребители и вертолеты в условиях применения средств радиоэлектронного подавления.

Российские ДРЛО сделаны на базе тяжелого транспортного самолета Ил-76, оборудованы вращающейся антенной. По заявлениям росСМИ, модернизированный А-50У может обнаруживать различные типы летательных аппаратов, а также способен одновременно сопровождать большое количество целей и наводимых истребителей.

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