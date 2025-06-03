19FortyFive: Украина возродила советскую систему С-200 3.06.2025, 10:50

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Комплекс превратился в «современное оружие с хорошей маневренностью».

Украина восстановили ЗРК С-200, которые были сняты с вооружения еще в 2013 году. Видео, опубликованное Главным управлением разведки Минобороны Украины. Теперь эти комплексы демонстрируют свою эффективность в условиях полномасштабной войны, пишет издание The War Zone (перевод — сайт Charter97.org).

Несмотря на возраст, С-200 уже доказала свою эффективность. Именно этой системой Украина, по ее утверждениям, уничтожила российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50 и стратегический бомбардировщик Ту-22М3 — две крайне чувствительные потери для российской авиации.

С-200 использует ракеты 5В28 длиной около 10,5 метров с дальностью до 300 км. Изначально система предназначалась для уничтожения высоколетящих целей, однако Украина успешно адаптировала ее для ударов по наземным объектам. В 2023 году российские источники сообщали об ударах С-200 по аэродрому Морозовск и по объектам в Брянской области, а также о попытке удара по Крымскому мосту.

Украинские специалисты модернизировали наведение комплекса, используя поддержку партнеров. Это позволило значительно повысить точность и эффективность применения. Представитель Минобороны Украины сообщил, что ракеты получили обновленную систему наведения, что делает их «современным оружием с хорошей маневренностью».

На фоне постоянной потребности в средствах ПВО, восстановление С-200 стало важной частью украинской обороны. Несмотря на возраст, система демонстрирует впечатляющие результаты и продолжает играть значимую роль в противостоянии российской авиации и инфраструктуре.

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