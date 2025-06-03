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NYT: Илон Маск вернулся к своим компаниям в критический момент

  • 3.06.2025, 11:08
NYT: Илон Маск вернулся к своим компаниям в критический момент
Илон Маск
Фото: AFP

Готов ли миллиардер сосредоточиться на бизнесе вместо политики?

После месяцев, проведенных в Вашингтоне в роли главы «Департамента правительственной эффективности» при администрации президента США Дональда Трампа, миллиардер Илон Маск заявил о возвращении к своим компаниям — Tesla, SpaceX, xAI и X. Он провел серию интервью, в том числе с изданиями, которых раньше избегал, и заявил, что снова работает «24/7», ночуя на заводах и в серверных, пишет американская газета The New York Times (перевод — сайт Charter97.org).

Однако есть вопросы, связанные с его возвращением: не навредил ли его политический активизм компаниям. За время его отсутствия у Tesla упали продажи, были протесты у дилерских центров, акций упали на 14%, что стоило компании около $180 млрд рыночной стоимости. Сенате также может отменить субсидии на электромобили в новом бюджете.

Хотя SpaceX получил больше контрактов на Starlink, а X остался рупором сторонников Трампа и Маска, сотрудники SpaceX заявляют о снижении морального духа. Один из бывших механиков написал: «Твое присутствие раньше зажигало команду. Пожалуйста, вернись».

Маск подтвердил свое участие в недавнем запуске Starship, хотя тот завершился крушением шаттла. В Tesla он появился лишь незадолго до отчета о квартальных убытках и падении продаж на 13%. Сотрудники отмечают, что он стал реже участвовать в повседневных процессах.

Тем временем xAI и X были объединились и запустили тендер на выкуп акций у сотрудников. Однако даже после громкого анонса интеграции чат-бота Grok в Telegram Маск заявил: «Сделка не подписана».

Маска вернулся к своим предприятиям в критический момент — и пока неясно, насколько он готов сосредоточиться на бизнесе вместо политики.

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