NYT раскрыла детали тайной миссии бомбардировщиков B-2 в ударах по Ирану 30.06.2025, 3:13

Пилоты B-2 годами готовились к 37-часовой миссии.

Пилоты американских самолетов B-2, совершивших удар по иранским ядерным объектам в ночь на 22 июня, были специально подготовлены к 37-часовому перелету к месту сброса бомб — противобункерных GBU-57, пишет The New York Times.

Летчики, участвовавшие в миссии, несколько лет до нее занимались подготовкой к подобным долгим полетам: проводили сутки в симуляторе полета на бомбардировщике; отрабатывали во время имитации саму атаку по объектам, находящимся в горной породе. Но, как отметил отставной генерал-лейтенант Стивен Башем, который прежде летал на B-2, в условиях подготовки пилоты никак не могли почувствовать «глухой удар» — ощущение, когда самолет выпускает бомбу весом более 13 т. Раньше эти бомбардировщики сбрасывали бомбы весом не более тонны, противобункерные снаряды в целом были применены впервые.

Первые миссии B-2 продолжительностью более 30 часов были проведены во время войны в Косово в 1999 году. «В то время идея совершить боевой вылет и вернуться домой вовремя, чтобы забрать детей с футбольной тренировки, была все еще новой и немного сюрреалистичной для пилотов», — пишет NYT. Однако с тех пор ВВС США отработали практику столь длительных боевых полетов.

Экипаж B-2 управляется экипажем из двух человек. В кабине помимо кресел есть место, чтобы подремать на раскладушке, а также туалет и подогреватели для еды, хотя пилоты чаще берут с собой просто сэндвичи. Летчики должны быть в креслах во время взлета, посадки, дозаправки в воздухе и пролета над вражеской территорией.

США использовали противобункерные бомбы, чтобы разрушить подземные ядерные объекты Ирана — например, в Фордо. У Израиля, который начал операцию против Исламской Республики, такого оружия нет.

С авиабазы Уайтмен ВВС США в штате Миссури бомбардировщики поднялись в воздух еще 21 июня. Более суток у них занял путь к месту сброса бомб. Цель их полета на тот момент была неясна: Вашингтон не анонсировал заранее атаку, что позволило сделать ее внезапной.

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