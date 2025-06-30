ВСУ взяли в плен российских наемников из Камеруна

ВСУ взяли в плен российских наемников из Камеруна3
- 30.06.2025, 7:38
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Фотофакт.
На Северском направлении украинские военные взяли в плен двух граждан Камеруна — Метугену Уну-на Жана Пафе и Анатоля Франка.
Об этом сообщается на странице в Facebook 20-го отдельного полка беспилотных систем.
«Герои нашего видео Метугена Уна-на Жан Пафе и Анатоль Франк понимали, что их одевают в болотную форму не для посадки репы, но оба подписали контракт, за что им пообещали 1 млн 100 тыс рублей. Это значительно меньше, чем режим предлагает собственным гражданам, однако для Камеруна — приличные деньги», — отмечается в сообщении
В то же время, в 20-м отдельном полку беспилотных систем отметили, что пленные камерунцы заявили, что ехали в Россию якобы чтобы изготавливать шампунь и лечить зубы.