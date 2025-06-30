закрыть
30 июня 2025, понедельник, 8:23
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

ВСУ взяли в плен российских наемников из Камеруна

3
  • 30.06.2025, 7:38
  • 1,866
ВСУ взяли в плен российских наемников из Камеруна

Фотофакт.

На Северском направлении украинские военные взяли в плен двух граждан Камеруна — Метугену Уну-на Жана Пафе и Анатоля Франка.

Об этом сообщается на странице в Facebook 20-го отдельного полка беспилотных систем.

«Герои нашего видео Метугена Уна-на Жан Пафе и Анатоль Франк понимали, что их одевают в болотную форму не для посадки репы, но оба подписали контракт, за что им пообещали 1 млн 100 тыс рублей. Это значительно меньше, чем режим предлагает собственным гражданам, однако для Камеруна — приличные деньги», — отмечается в сообщении

В то же время, в 20-м отдельном полку беспилотных систем отметили, что пленные камерунцы заявили, что ехали в Россию якобы чтобы изготавливать шампунь и лечить зубы.

Написать комментарий 3

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Дай народу показания
Дай народу показания Ирина Халип
Иранский урок для Лукашенко
Иранский урок для Лукашенко Валерий Карбалевич
Королева НАТО
Королева НАТО Илона Громлюк
Союзники, спасенные добрым советом
Союзники, спасенные добрым советом Владимир Халип