NI: «Армату» ждет провал в Украине 30.06.2025, 10:44

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Россия боится отправить свой главный танк в бой.

Россия так и не начала полноценно использовать свой новейший танк Т‑14 «Армата» на фронте. Несмотря на громкие заявления о его «революционности», «Армата» появляется лишь эпизодически — и, судя по всему, исключительно в целях демонстрации. Это вызывает все больше сомнений в ее реальных боевых возможностях, пишет издание The National Interest (перевод — сайт Charter97.org).

Российские официальные лица оправдывают отсутствие «Арматы» на передовой ее высокой стоимостью. Глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов признал, что танк «слишком ценен» для участия в боевых действиях. По его словам, армии проще использовать более дешевые и проверенные Т‑90. Однако если «Армата» действительно настолько эффективна, возникает закономерный вопрос: почему Москва не спешит применять ее в условиях реального конфликта, где каждый танк на счету?

С 2022 года Россия потеряла, по оценкам аналитиков, более 4 000 танков, включая значительную часть современных Т‑80. На этом фоне уклонение от активного применения новейшей бронетехники выглядит как попытка избежать репутационного удара: провал «Арматы» в Украине мог бы перечеркнуть надежды на экспорт и подорвать имидж российского ВПК.

Хотя на бумаге Т‑14 выглядит впечатляюще — с мощным вооружением, новыми системами защиты и автоматизированной башней — его истинная ценность останется неизвестной, пока танк не будет испытан в реальном бою. А пока что он остается скорее символом амбиций, чем реальной силой на поле боя.

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