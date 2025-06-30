Глава ЦРУ: Обогащенный уран Ирана, вероятно, оказался под завалами 30.06.2025, 11:20

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Тегеран лишился ключевого звена в создании атомной бомбы.

Директор ЦРУ Джон Рэтклифф сообщил скептически настроенным американским законодателям, что удары США уничтожили единственный в Иране объект по конверсии металлов. Он подчеркнул, что тем самым ядерной программе Тегерана был нанесен колоссальный ущерб и добавил, что на его восстановление уйдут годы. Об этом в воскресенье сообщил американский чиновник, пожелавший остаться анонимным из-за характера информации, сообщает Associated Press.

По словам источника, на закрытом слушании для членов Конгресса на прошлой неделе Рэтклифф подробно изложил значение удара по объекту конверсии металлов.

Рэтклифф также сообщил, что, согласно оценке разведсообщества, большая часть накопленного Ираном обогащенного урана, вероятно, остается под завалами в Исфахане и Фордо — двух из трех ключевых ядерных объектов, по которым были нанесены удары.

Однако даже если уран сохранился, уничтожение объекта по конверсии металлов фактически лишает Тегеран возможности создать ядерную бомбу на годы вперед, отметил чиновник.

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