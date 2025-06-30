Лукашенко сменил 15 руководителей районных и областных исполкомов

Лукашенко сменил 15 руководителей районных и областных исполкомов5
- 30.06.2025, 13:19
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Названы фамилии назначенцев.
У Лукашенко сегодня — кадровый день. Он произвел крупные изменения среди руководителей местных органов.
Пресс-служба опубликовала фамилии назначенных руководителей местных исполнительных и распорядительных органов.
Рафалович Виктор Анатольевич — заместитель председателя Брестского облисполкома (вопросы социальной сферы).
Болтрик Андрей Георгиевич — заместитель председателя Гродненского облисполкома (вопросы экономики).
Волчёк Павел Викторович — председатель Ганцевичского райисполкома.
Ундруль Валентин Антонович — председатель Буда-Кошелёвского райисполкома.
Атрошенко Александр Георгиевич — председатель Рогачёвского райисполкома.
Шпиганович Дмитрий Николаевич — председатель Хойникского райисполкома.
Гайков Сергей Николаевич — председатель Чечерского райисполкома.
Андреев Сергей Евгеньевич — глава администрации Советского района г. Гомеля.
Згурский Дмитрий Алексеевич — глава администрации Центрального района Гомеля.
Реут Никита Игоревич — председатель Дзержинского райисполкома.
Лопатко Вячеслав Николаевич — председатель Крупского райисполкома.
Колесень Денис Сергеевич — председатель Минского райисполкома.
Атрушкевич Андрей Михайлович — председатель Столбцовского райисполкома.
Маевский Александр Анатольевич — председатель Пуховичского райисполкома.
Орлёнок Николай Владимирович — председатель Горецкого райисполкома.