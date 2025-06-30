Лукашенко сменил 15 руководителей районных и областных исполкомов 5 30.06.2025, 13:19

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Фото: Коммерсант

Названы фамилии назначенцев.

У Лукашенко сегодня — кадровый день. Он произвел крупные изменения среди руководителей местных органов.

Пресс-служба опубликовала фамилии назначенных руководителей местных исполнительных и распорядительных органов.

Рафалович Виктор Анатольевич — заместитель председателя Брестского облисполкома (вопросы социальной сферы).

Болтрик Андрей Георгиевич — заместитель председателя Гродненского облисполкома (вопросы экономики).

Волчёк Павел Викторович — председатель Ганцевичского райисполкома.

Ундруль Валентин Антонович — председатель Буда-Кошелёвского райисполкома.

Атрошенко Александр Георгиевич — председатель Рогачёвского райисполкома.

Шпиганович Дмитрий Николаевич — председатель Хойникского райисполкома.

Гайков Сергей Николаевич — председатель Чечерского райисполкома.

Андреев Сергей Евгеньевич — глава администрации Советского района г. Гомеля.

Згурский Дмитрий Алексеевич — глава администрации Центрального района Гомеля.

Реут Никита Игоревич — председатель Дзержинского райисполкома.

Лопатко Вячеслав Николаевич — председатель Крупского райисполкома.

Колесень Денис Сергеевич — председатель Минского райисполкома.

Атрушкевич Андрей Михайлович — председатель Столбцовского райисполкома.

Маевский Александр Анатольевич — председатель Пуховичского райисполкома.

Орлёнок Николай Владимирович — председатель Горецкого райисполкома.

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