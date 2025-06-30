Лукашенко назначил нового министра промышленности 30.06.2025, 14:07

Диктатор провел перестановку руководящих кадров.

Александр Лукашенко 30 июня назначил Андрея Кузнецова министром промышленности. Ранее он год занимал должность заместителя главы Минпрома.

Александр Ефимов, который ранее руководил ведомством, стал новым главой «Амкодора».

Кроме того, 30 июня Лукашенко согласовал перестановку руководящих кадров в министерствах.

Владимир Наумович согласован на должность первого заместителя министра архитектуры и строительства. Ранее он работал замминистра экономики.

На должность первого заместителя министра природных ресурсов и охраны окружающей среды согласован председатель Дзержинского райисполкома Максим Лысенко.

Владимир Долженков, работающий начальником бюджетно-финансового управления Государственного пограничного комитета, станет заместителем министра образования и будет курировать вопросы административно-хозяйственной деятельности.

Начальник управления координации отраслевых проектов информатизации Министерства связи и информатизации Юлия Шапкина согласована на должность замминистра связи и информатизации.

Заместителем министра труда и социальной защиты станет Олег Токун. До этого он работал замначальника Департамента социальной политики и информационного обеспечения Постоянного комитета Союзного государства, пишет БЕЛТА.

Сергей Качан, начальник главного государственного казначейства Министерства финансов, согласован на должность заместителя министра финансов.

Заместителем министра юстиции станет Ирина Степуро, занимавшая должность первого заместителя начальника главного управления — начальника управления законодательства в сферах экономики и экологии главного государственно-правового управления Администрации Лукашенко.

Кроме того, теперь уже бывший глава администрации «Великого камня» Александр Ярошенко переходит на должность заместителя государственного секретаря — члена постоянного комитета Союзного государства.

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