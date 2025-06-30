Швейцарский робот-собака научился играть в мяч 30.06.2025, 15:56

ANYmal теперь подбирает и бросает шарики как человек.

Ученые из ETH Zurich добились впечатляющего прорыва в робототехнике: их четырехногий робот ANYmal научился поднимать предметы и метко бросать их на расстояние до пяти метров — при этом автономно адаптируясь к различным поверхностям, пишет Interesting Engineering (перевод — сайт Charter97.org).

Исследователи оснастили робота легкой манипуляторной рукой с простым, но надежным захватом. Управление ею осуществляется через шесть степеней свободы, что позволяет имитировать человеческое движение руки. Перед тем как перейти к реальным экспериментам, робота обучали миллионы раз в виртуальной среде с физической моделью, имитирующей гравитацию, ветер и разные типы грунта: трава, гравий, бетон.

После виртуального «практикума» ANYmal без проблем перенес полученные навыки в реальность. В полевых испытаниях он успешно собирал разбросанные шарики, бутылки и фрукты, умело балансировал корпус и точно выбрасывал их в заданную точку — даже при сильном ветре и неровной поверхности. Все это стало возможным благодаря технологии sim‑to‑real transfer, которая позволяет перенести виртуальный опыт в реальные условия без потери качества.

ANYmal оснащен лазерными сенсорами и камерами для построения 3D‑карт местности, что помогает ему планировать безопасный маршрут и выбирать устойчивую опору. Вместе с манипулятором это превращает его в универсального робота — способного работать на стройплощадках, при проверке промышленного оборудования, в поисково‑спасательных операциях и на опасных объектах, куда человеку трудно попасть.

По словам руководителя проекта Фабиана Йенельтена, модель робота позволяет ему справляться с непредвиденными ситуациями без заранее запрограммированных действий — демонстрируя высокий уровень адаптивности. Этот эксперимент показывает, что ANYmal второй генерации становится мощным и гибким инструментом для самых разных задач.

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