В Дубае успешно испытали воздушное такси 30.06.2025, 17:59

Сервис планируют запустить по всему миру.

Пол Сиарра, исполнительный директор Joby Aviation, сообщил о завершении успешных пилотируемых испытаний воздушного такси компании в Дубае, которые приблизили запуск первой коммерческой службы уже к концу 2025 года, пишет Financial Times (перевод — сайт Charter97.org).

Американская стартап-компания провела серию полетов, в ходе которых аппарат eVTOL совершал вертикальный взлет, переход в горизонтальный режим и последующую вертикальную посадку. Эти испытания стали важным этапом подготовки к коммерческому внедрению технологии. В апреле Joby уже провела аналогичный переходный полет в Калифорнии, но в Дубае компания впервые проводит испытания в рамках программы перед запуском службы.

Сиарра отметил, что «люди давно ждут воздушные такси, и теперь стало ясно, когда и как эти услуги начнут приносить пользу». Он добавил, что сервис будет запущен сначала в Дубае, а затем распространится по всему миру.

Joby основана в 2009 году и привлекла более $2 млрд инвестиций, в том числе от Toyota, ставшей ее производственным партнером. Воздушное такси компании рассчитано на пилота и до четырех пассажиров, развивает скорость до 320 км/ч. В Международном аэропорту Дубая уже началось строительство первой коммерческой посадочной площадки.

Joby проходит сертификацию в местном регуляторе и работает над получением одобрения Федерального управления гражданской авиации США (FAA). Компания ожидает, что сначала получит разрешение в Дубае, а затем в США.

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