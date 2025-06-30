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В Украине разработали специальные патроны для уничтожения дронов

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  • 30.06.2025, 19:49
  • 2,730
В Украине разработали специальные патроны для уничтожения дронов

Видео.

Украинская платформа Brave1 разработала патроны, которые предназначены для уничтожения беспилотников. Они оснащены специальной боевой частью.

Об этом сообщает Сharter97.org со ссылкой на вице-премьера, министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова в Facebook.

«Оборонный кластер Brave1 инициировал разработку антидроновых патронов, значительно повышающих шансы военных поразить движущуюся цель», - отметил Федоров.

Он добавил, что на первый взгляд обычные патроны оборудовали специальной боевой частью, что значительно увеличивает шансы уничтожения FPV-дрона или «Мавика».

По его словам, производитель уже кодифицировал разработку по стандартам НАТО.

«Наша общая цель — чтобы каждый пехотинец имел магазин таких патронов и мог снарядить им автомат в случае воздушной угрозы», - рассказал вице-премьер.

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