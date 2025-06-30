В Украине разработали специальные патроны для уничтожения дронов 2 30.06.2025, 19:49

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Украинская платформа Brave1 разработала патроны, которые предназначены для уничтожения беспилотников. Они оснащены специальной боевой частью.

Об этом сообщает Сharter97.org со ссылкой на вице-премьера, министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова в Facebook.

«Оборонный кластер Brave1 инициировал разработку антидроновых патронов, значительно повышающих шансы военных поразить движущуюся цель», - отметил Федоров.

Он добавил, что на первый взгляд обычные патроны оборудовали специальной боевой частью, что значительно увеличивает шансы уничтожения FPV-дрона или «Мавика».

По его словам, производитель уже кодифицировал разработку по стандартам НАТО.

«Наша общая цель — чтобы каждый пехотинец имел магазин таких патронов и мог снарядить им автомат в случае воздушной угрозы», - рассказал вице-премьер.

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