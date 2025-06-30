Лукашенко освободил от должности посла Беларуси в Нидерландах 1 30.06.2025, 20:35

Андрей Евдоченко

Андрей Евдоченко также был постпредом Беларуси в Организации по запрещению химического оружия.

Лукашенко освободил от должности посла в Нидерландах, сообщила пресс-служба правителя.

Так, стало известно, что белорусским диктатором был подписан соответствующий указ (№257 от 30 июня 2025-го). Согласно документу, Александром Лукашенко от должности чрезвычайного и полномочного посла Беларуси в Нидерландах освобожден Андрей Евдоченко.

Уточняется, что Евдоченко также по совместительству был постпредом Беларуси в Организации по запрещению химического оружия.

В пресс-службе уточнили, что Андрей Евдоченко освобожден от должности в связи с выходом в отставку.

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