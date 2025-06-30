Один из крупнейших металлургических заводов РФ перевели на неполную неделю 30.06.2025, 21:17

1,728

Из-за финансовых проблем.

Челябинский электрометаллургический комбината (ЧЭМК), крупнейший в РФ производитель ферросплавов, с 1 сентября переходит на четырехдневную рабочую неделю, сообщили в пресс-службе компании.

Руководство ЧЭМК, который был национализирован в 2024 году, обосновывает необходимость такой меры «значительной волатильностью курса валют», «неблагоприятными условиями» на рынке ферросплавов, а также существенным сокращением спроса со стороны компаний-потребителей, передает «Коммерсант».

«В целях обеспечения финансово-экономической устойчивости ЧЭМК реализуется антикризисная программа, в рамках которой с 1 сентября административный персонал всех структурных подразделений переводится на неполную рабочую неделю до конца 2025 года. Никаких сокращений персонала не планируется», — заверили в пресс-службе предприятия. Новая схема работы коснется 1,2 тысячи работников предприятия, на долю которого приходится 80% объема изготовления ферросплавов (сплавов железа с кремнием, марганцем, хромом и проч.), использующихся при выплавке стали, в стране.

В компании добавили, что руководство вернет прежний график в случае нормализации ситуации на рынке и стабилизации валютных курсов.

ЧЭМК был создан в 1929 году. До февраля 2024 года предприятием владело АО «Компания „Эталон“», принадлежащее Юрию и Людмиле Антиповым. В конце февраля того года суд Свердловской области постановил передать в собственность государства акции АО «Челябинский электрометаллургический комбинат», АО «Серовский завод ферросплавов» и АО «Кузнецкие ферросплавы», входящих в ЧЭМК.

По версии Генпрокуратуры РФ, заводы, которые выпускали продукцию в том числе для военной промышленности РФ, были незаконно приватизированы семьей Антиповых, а также поставляли продукцию в «недружественные страны», что нанесло ущерб национальным интересам. Сейчас ЧЭМК находится под управлением Росимущества. По данным «СПАРК-Интерфакс», в 2023 году выручка предприятия превысила 81,5 млрд рублей при чистом убытке на 519,4 млн рублей.

Сокращение рабочей недели на Челябинском ЭМК произошло на фоне серьезных проблем в металлургической отрасли РФ, обусловленных ужесточением международных санкций, потерей внешних рынков и ростом ставки Центробанка.

По данным «Русской стали», с начала войны против Украины объемы экспорта стали из РФ сократились с 32 млн тонн в 2021 году до 20 млн в прошлом. Внутренний спрос просел в 2024 году на 6%, а в текущем — может обвалиться еще на 10%, опасаются в объединении. По оценке гендиректора «Северстали» Александра Шевелева, в 2025-м внутри России спрос на сталь может снизиться с 43-45 млн тонн до 39 млн тонн.

В 2024-м производство стали в России упало на 8,6% — рекордно среди всех крупнейших стран-производителей, а за январь–апрель 2025-го — еще на 7,2%.

В середине июня глава Минпромторга РФ Антон Алиханов сообщил, что власти готовятся снизить налоговую нагрузку для производителей стали. В частности, с 2026 года может быть повышен порог цены, при котором компании платят в бюджет акциз на жидкую сталь (сейчас он составляет 30 тысяч рублей за тонну сляба).

В целом металлургия обеспечивает работой более 600 тысяч россиян, на нее приходится 10% экспортных доходов страны.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com